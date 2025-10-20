Hangi Kahve Senin Ruh Eşin?
Kimisi tatlı, kimisi sert, kimisi sohbetle daha güzel gidiyor, kimisi de günün her anında yanında. Yani kahveler de tıpkı insanlar gibi. Peki hangisi sana en çok benziyor merak ettin mi?
Hazırsan öğrenelim: Hangi kahve senin ruh eşin?
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?
2. Sabahları genelde nasıl uyanırsın?
3. Söyle bakalım hayalin nedir?
4. Günün hangi vakti kahve tüketmeyi daha çok seversin?
5. Giyim tarzın bunlardan hangisine daha çok benziyor?
6. Diyelim ki hiç para kaygın yok. Hangi meslek seni daha mutlu ederdi?
7. Son olarak şunu öğrenelim. Damak tadına en yakın dünya mutfağı hangisi?
Senin Ruh Eşin: Cappuccino!
Senin Ruh Eşin: Latte!
Senin Ruh Eşin: Mocha!
Kahveyi porselende için, gerçek lezzeti Porland’la keşfedin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video