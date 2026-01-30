onedio
article/comments
article/share
Hangi Efsane Rapçi Senin Gizli Akıl Hocan?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.01.2026 - 22:01

Bazı insanlar motive olur, bazıları strateji kurar, bazıları da sistemi kökten sorgular. Sen hangisisin? Verdiğin kararlar, hayata bakışın ve kriz anlarında aldığın pozisyon aslında bir rap efsanesinin düşünce yapısıyla birebir örtüşüyor olabilir. Şimdi sezgilerini serbest bırak, çok düşünme. İçinden gelen şıkkı işaretle ve bakalım perde arkasında sana kim akıl veriyor görelim!

1. Zor bir dönemden geçerken ilk refleksin ne olur?

2. Hayatta seni en çok ne motive eder?

3. Bir tartışmada genelde nasıl bir tutum sergilersin?

4. Başarı senin için ne anlama geliyor?

5. İnsanlara güvenme konusunda nasılsın?

6. Bir liderde en çok hangi özelliği ararsın?

7. Hayatta en çok korktuğun şey ne?

8. Bir hedef koyduğunda…

Senin gizli akıl hocan Tupac Shakur!

Senin iç sesin net, sert ve adalet odaklı konuşuyor. Hayata bakışın romantik ama saf değil, idealist ama gerçeklerden kopuk hiç değil. Haksızlık gördüğünde susamıyorsun, içindeki ses seni hep doğruları söylemeye itiyor. Bu bazen başını derde soksa da uzun vadede seni güçlü kılıyor. Tupac gibi kalbinle düşünüyor ama sözlerini silah gibi kullanıyorsun. Senin yolun kolay değil ama sahici!

Senin gizli akıl hocan Jay-Z!

Sen duygulardan ziyade stratejiyle hareket ediyorsun. Oyun kurmayı seviyor, birkaç adım sonrasını herkesten önce görüyorsun. İnsanlar seni soğukkanlı bulabilir ama aslında sen duygularını kontrol etmeyi öğrenmiş birisin. Jay-Z aklı sende akıllı risk olarak çalışıyor. Sessiz ama etkili ilerliyorsun ve sonunda masanın sahibi olmayı hedefliyorsun!

Senin gizli akıl hocan Eminem!

Senin zihnin iç monologlarla dolu. Kendinle sürekli konuşuyor, hatalarını didik didik ediyorsun. Bu bazen seni yorsa da aslında en büyük gücün bu farkındalık. Eminem gibi kendini saklamıyorsun, kusurlarını bile malzeme yapıyorsun. İçindeki ses acımasız ama dürüst. Bu yüzden düştüğünde de kalktığında da gerçek sensin!

Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
