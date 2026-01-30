Senin iç sesin net, sert ve adalet odaklı konuşuyor. Hayata bakışın romantik ama saf değil, idealist ama gerçeklerden kopuk hiç değil. Haksızlık gördüğünde susamıyorsun, içindeki ses seni hep doğruları söylemeye itiyor. Bu bazen başını derde soksa da uzun vadede seni güçlü kılıyor. Tupac gibi kalbinle düşünüyor ama sözlerini silah gibi kullanıyorsun. Senin yolun kolay değil ama sahici!