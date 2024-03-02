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Hangi Duygusal Bozukluk Senin İlişkilerini Olumsuz Etkiliyor?

Hangi Duygusal Bozukluk Senin İlişkilerini Olumsuz Etkiliyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.03.2024 - 18:02

Hangi duygusal bozukluk senin ilişkilerini olumsuz etkiliyor?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ilişkilerin genellikle ne kadar uzun sürer?

3. Söyle bakalım ilişkilerin genellikle ne kadar uzun sürer?

4. İlişkilerin genellikle nasıl biter?

4. İlişkilerin genellikle nasıl biter?

5. Sen geçmişte yaşadığın her ilişkiyi unuttun mu?

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6. Sence biri neden kıskanır?

7. Peki bir ilişkide nasıl hissedersen ayrılırsın?

7. Peki bir ilişkide nasıl hissedersen ayrılırsın?

8. Son olarak suçlu olduğun bir konuda ne yaparsın?

"Güvensizlik" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!

Bir gölge gibi peşinden ayrılmayan, adeta seninle birlikte nefes alan bir duygusal bozuklukla karşı karşıyasın: Güvensizlik. Bu, hayatının her köşesine sinsice sızan ve kendini her fırsatta gösteren bir hortlak gibi. İlişkilerin, bu hortlağın soğuk nefesi altında titriyor ve en küçük bir pürüz, senin o titizlikle inşa ettiğin ilişki kalesini temelinden sarsabiliyor. Güvensizlik, adeta bir hayalet gibi hayatının her anına, her kararına sızıyor, seni ele geçiriyor. İlişkilerindeki en büyük düşmanın, en büyük sorunun bu. Ne kadar güçlü bir bağ kurarsan kur, ne kadar sağlam bir temel atarsan at, güvensizliğin pençesinden kurtulamıyorsun. Bir an için durup düşün, belki de bu duygusal bozukluk, hayatının kontrolünü ele geçirmiş durumda. En küçük bir pürüz, en ufak bir yanılgı, hatta belki de bir bakış, bir sözcük bile güvenini sarsabiliyor, ilişkilerini alt üst edebiliyor. Ve bu, güvensizliğin adeta bir kabus gibi hayatını ele geçirmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu durum, hayatını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir döngü oluşturuyor. Güvensizlik, ilişkilerini zedeliyor, bu da daha fazla güvensizliğe yol açıyor ve bu kısır döngü, hayatını ele geçiriyor. Bu, güvensizliğin karanlık bir bulut gibi üzerinde dolaştığı bir hayatın resmi.

"Takıntılılık" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!

Bir takıntılar dünyasında yaşıyorsun, bu da duygusal bir bozukluk şeklinde kendini gösteriyor. Bu durum, ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor ve çevrendekilerin de hayatını karmaşıklaştırıyor. Sanki bir takıntı koleksiyoncusu gibi, hem kendi hayatında hem de sevdiklerinin hayatında birçok takıntıya sahipsin. Onların problemleri, endişeleri ve dile getirdikleri her şey, senin için önemli, hatta bazen hayati önem taşıyor. Ancak bu durum, sana sadece değerli bir şey sunmuyor, aynı zamanda bir takıntı hali yaratıyor. Geçmişi bırakmakta zorlanıyorsun, sanki bir zaman yolcusu gibi sürekli geçmişe dönüp duruyorsun. Aynı zamanda sevgilinin geçmişini de unutamıyorsun. Onun geçmişi, senin için bir roman gibi, her defasında yeniden okuyup, üzerinde düşünüyorsun. Bu durum, hem senin hem de sevgilinin hayatını zorlaştırıyor ve ilişkinizi olumsuz etkiliyor.

"Kıskançlık" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!

Biraz kıskançlık, aşkın baharatıdır derler, ama senin durumun bu sözün çok ötesinde. Senin kıskançlıkla olan ilişkin, bir duygusal bozukluk seviyesine ulaşmış durumda. Bu, ne yazık ki, romantik ilişkilerini ciddi anlamda zedeleyen bir durum. Bir bakıma, kıskançlık denen bu canavarın pençesine düşmüşsün. Kontrol edilemez bir hale gelen bu duygu, senin iç dünyanda bir kasırga gibi esiyor. Belki dışarıdan belli etmemeye çalışıyorsun ama içindeki bu fırtına, seni yavaş yavaş yiyip bitiriyor. Kıskançlık, romantik ilişkilerin zehirli bir oku gibi, hem seni hem de partnerini yaralıyor. Bu duygu, ilişkilerini olumsuz etkilerken, aynı zamanda sana da zarar veriyor. Sağlıklı bir ilişki nasıl yaşanır, neye benzer, henüz tam olarak bilemiyorsun. Ama unutma, herkes hatalar yapabilir ve önemli olan bu hatalardan ders çıkarmaktır. İlişkilerdeki kıskançlık duygusunu kontrol altına almak, hem senin hem de partnerinin daha mutlu olabilmesi için önemli bir adım olacaktır.

"Öfke" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!

Sen öfke konusunda bir duygusal bozukluğa sahipsin. Bu duygusal bozukluk ilişkilerini yıpratıyor ve onları olumsuz yönde etkiliyor. Kontrolünü kaybettiğin bu öfke, seni daha büyük sorunların kucağına atıyor. Bu durumda ne karşındakinin yüzünü görebiliyorsun, ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu da ilişkilerinin sürekli bir döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor. Bu öfke dalgaları, adeta bir tsunami gibi hayatını ve ilişkilerini alt üst ediyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, sadece öfkenin kontrolüne girdiğin anlarda, ne karşındaki kişinin yüzünü görebiliyorsun ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu durum, ilişkilerin bir kısır döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor. Bu öfke fırtınası, ne yazık ki sadece seni değil, sevdiklerini de olumsuz yönde etkiliyor. Öfkenin bu yıkıcı gücü, ilişkilerini yıpratıyor ve onları olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumda ne karşındakinin yüzünü görebiliyorsun, ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu durum, ilişkilerin bir kısır döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor.

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