Hangi Duygusal Bozukluk Senin İlişkilerini Olumsuz Etkiliyor?

Sen öfke konusunda bir duygusal bozukluğa sahipsin. Bu duygusal bozukluk ilişkilerini yıpratıyor ve onları olumsuz yönde etkiliyor. Kontrolünü kaybettiğin bu öfke, seni daha büyük sorunların kucağına atıyor. Bu durumda ne karşındakinin yüzünü görebiliyorsun, ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu da ilişkilerinin sürekli bir döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor. Bu öfke dalgaları, adeta bir tsunami gibi hayatını ve ilişkilerini alt üst ediyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, sadece öfkenin kontrolüne girdiğin anlarda, ne karşındaki kişinin yüzünü görebiliyorsun ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu durum, ilişkilerin bir kısır döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor. Bu öfke fırtınası, ne yazık ki sadece seni değil, sevdiklerini de olumsuz yönde etkiliyor. Öfkenin bu yıkıcı gücü, ilişkilerini yıpratıyor ve onları olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumda ne karşındakinin yüzünü görebiliyorsun, ne de ona olan sevgini hissedebiliyorsun. Bu durum, ilişkilerin bir kısır döngüye girmesine ve bu döngüden çıkamamanıza neden oluyor. Öfkenin bu yıkıcı etkisi, hem seni hem de sevdiklerini derinden yaralıyor.