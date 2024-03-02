Hangi Duygusal Bozukluk Senin İlişkilerini Olumsuz Etkiliyor?
Hangi Duygusal Bozukluk Senin İlişkilerini Olumsuz Etkiliyor?
Hangi duygusal bozukluk senin ilişkilerini olumsuz etkiliyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ilişkilerin genellikle ne kadar uzun sürer?
4. İlişkilerin genellikle nasıl biter?
5. Sen geçmişte yaşadığın her ilişkiyi unuttun mu?
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6. Sence biri neden kıskanır?
7. Peki bir ilişkide nasıl hissedersen ayrılırsın?
8. Son olarak suçlu olduğun bir konuda ne yaparsın?
"Güvensizlik" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!
"Takıntılılık" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!
"Kıskançlık" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!
"Öfke" konusunda duygusal bir bozukluğa sahipsin!
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