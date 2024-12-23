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Trabzonspor - Bodrumspor Maçındaki El Sıkmama Olayında Yerel Basının Hedefinde Volkan Demirel Var

Trabzonspor - Bodrumspor Maçındaki El Sıkmama Olayında Yerel Basının Hedefinde Volkan Demirel Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.12.2024 - 13:26

Volkan Demirel'in Şenol Güneş'in elini sıkmamasının ardından demeç savaşları yaşandı. İki hoca da karşılıklı açıklamalar yaptı. Hatta yorumcular da konuya kendi cephelerinden dahil oldu. Konuyu yerel basın da hem sosyal medyada hem de yazılı basında manşetlere taşıdı. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.

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Trabzonspor - Bodrumspor maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamış ardından demeç savaşları başlamıştı.

Trabzonspor - Bodrumspor maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamış ardından demeç savaşları başlamıştı.

Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e hakarete varan açıklamaları ise tepki çekmişti. Güneş, "İte bile hoş geldin derim" demişti.

Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e hakarete varan açıklamaları ise tepki çekmişti. Güneş, "İte bile hoş geldin derim" demişti.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekildeydi:

Şenol Güneş'in sert açıklamalarına Trabzon yerel basınından da destek geldi. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.

Şenol Güneş'in sert açıklamalarına Trabzon yerel basınından da destek geldi. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.

Günebakış Gazetesi, Volkan Demirel'e hitaben "ŞOVPEREST" başlığı atmıştı.

Günebakış Gazetesi, Volkan Demirel'e hitaben "ŞOVPEREST" başlığı atmıştı.

Kuzey Ekspres Gazetesi ise yine aynı fotoğrafı kullanarak "SAYGISIZ" yazdı.

Kuzey Ekspres Gazetesi ise yine aynı fotoğrafı kullanarak "SAYGISIZ" yazdı.
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Taka Gazetesi ise anı kare kare sayfalarına taşıyarak "NEDEN VOLKAN?" dedi

Taka Gazetesi ise anı kare kare sayfalarına taşıyarak "NEDEN VOLKAN?" dedi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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