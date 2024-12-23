Trabzonspor - Bodrumspor Maçındaki El Sıkmama Olayında Yerel Basının Hedefinde Volkan Demirel Var

Volkan Demirel'in Şenol Güneş'in elini sıkmamasının ardından demeç savaşları yaşandı. İki hoca da karşılıklı açıklamalar yaptı. Hatta yorumcular da konuya kendi cephelerinden dahil oldu. Konuyu yerel basın da hem sosyal medyada hem de yazılı basında manşetlere taşıdı. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.