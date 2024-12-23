Trabzonspor - Bodrumspor Maçındaki El Sıkmama Olayında Yerel Basının Hedefinde Volkan Demirel Var
Trabzonspor - Bodrumspor Maçındaki El Sıkmama Olayında Yerel Basının Hedefinde Volkan Demirel Var
Volkan Demirel'in Şenol Güneş'in elini sıkmamasının ardından demeç savaşları yaşandı. İki hoca da karşılıklı açıklamalar yaptı. Hatta yorumcular da konuya kendi cephelerinden dahil oldu. Konuyu yerel basın da hem sosyal medyada hem de yazılı basında manşetlere taşıdı. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor - Bodrumspor maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamış ardından demeç savaşları başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şenol Güneş'in Volkan Demirel'e hakarete varan açıklamaları ise tepki çekmişti. Güneş, "İte bile hoş geldin derim" demişti.
Şenol Güneş'in sert açıklamalarına Trabzon yerel basınından da destek geldi. Basının hedefinde Volkan Demirel vardı.
Günebakış Gazetesi, Volkan Demirel'e hitaben "ŞOVPEREST" başlığı atmıştı.
Kuzey Ekspres Gazetesi ise yine aynı fotoğrafı kullanarak "SAYGISIZ" yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taka Gazetesi ise anı kare kare sayfalarına taşıyarak "NEDEN VOLKAN?" dedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın