Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Çocukluğumuzun ve hayal gücümüzün renkli dünyasında kendimize yakın hissettiğimiz çizgi film karakterleri vardır. Peki, siz hangi çizgi film kahramanına benziyorsunuz?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi aktiviteyi yapmaktan daha çok keyif alırsınız?
4. Hangi özellik size daha çok uyuyor?
5. Hangi renk sizi en çok temsil ediyor?
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6. Bir günü nasıl geçirmeyi tercih edersiniz?
7. Hangi hayvan size daha çok benzeyebilir?
8. Bir yetenek seçseydiniz, hangisi olurdu?
9. Hangi tür film veya dizileri daha çok izlersiniz?
10. En çok hangi ortamda vakit geçirmekten hoşlanırsınız?
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Mickey Mouse!
Bugs Bunny!
Winnie the Pooh!
Dora!
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