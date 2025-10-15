Handan İnci Kimdir? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi Neden Öldü?

Handan İnci Elçi, İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra 1994 yılında araştırma görevlisi olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. 1998 yılında yardımcı doçent ünvanına layık görülmüş, 2004 yılında ise doçent olmuştur. 2012 yılında profesör olan Handan İnci, 2019 yılında MSGSÜ Rektörlüğüne atandı.

Handan İnci Elçi'nin Çalışmaları ve Başarıları

Prof. Dr. Handan İnci, ilk kadın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü olarak tarihe geçmiştir. 2021 yılında ise Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkıları dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük eden Handan İnci, 2015'te çalışmalarını kurumsallaştırmıştır.

Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen Handan İnci, 'Tanpınar'ın Mektupları', 'Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa' ve 'Şiire Ses Veren Roman: Huzur' adlı eserleriyle edebiyat dünyasında adından söz ettirmiştir.