Handan İnci Kimdir? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 18:27

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, hayatını kaybetti. YÖK Başkanı'nın taziyeleri ile tüm gözleri üzerine çeken başarılı akademisyen MSGSÜ'nün ilk kadın rektörü olarak 2019 yılında başarılarına bir yenisini daha eklemişti. Peki, Handan İnci Elçi kimdir? Handan İnci Elçi neden öldü, hastalığı neydi? 

İşte, Handan İnci Elçi'nin akademik kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...

Handan İnci Kimdir?

Handan İnci, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Buradan mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine devam etti. 1988 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına başlayan Handan İnci, 1992'de ise doktorasını tamamladı. Akademik kariyeri boyunca Yeni Türk Edebiyatı üzerine çalıştı. 

Handan İnci Kaç Yaşında? 

1964 yılında dünyaya gelen Handan İnci Elçi, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. 

Handan İnci Aslen Nereli?

Başarılı akademisyenin memleketi hakkında ise dijital mecralarda resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Handan İnci Elçi'nin Akademik Kariyeri

Handan İnci Elçi, İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra 1994 yılında araştırma görevlisi olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. 1998 yılında yardımcı doçent ünvanına layık görülmüş, 2004 yılında ise doçent olmuştur. 2012 yılında profesör olan Handan İnci, 2019 yılında MSGSÜ Rektörlüğüne atandı. 

Handan İnci Elçi'nin Çalışmaları ve Başarıları

Prof. Dr. Handan İnci, ilk kadın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü olarak tarihe geçmiştir. 2021 yılında ise Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkıları dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük eden Handan İnci, 2015'te çalışmalarını kurumsallaştırmıştır.

Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen Handan İnci, 'Tanpınar'ın Mektupları', 'Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa' ve 'Şiire Ses Veren Roman: Huzur' adlı eserleriyle edebiyat dünyasında adından söz ettirmiştir.

Handan İnci Elçi Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren MSGSÜ'nün ilk kadın rektörü Handan İnci Elçi, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 

Bir süredir kanser tedavisi gören Handan İnci Elçi, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
