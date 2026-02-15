Hamlet’i Anlamak İçin Önce Hamnet’i Bilmek Gerek: Shakespeare’in Söylenmemiş Hikâyesi Vizyonda
Shakespeare’in hayatında bir çocuk var. Ne Hamlet kadar “kanonik”, ne de biyografilerde sayfa sayfa anlatılan türden. Adı Hamnet. Ve bu isim, edebiyat tarihinin en acımasız sorularından birini fısıldıyor: Bir yazar, en büyük eserini gerçekten de en büyük kaybının içinden mi yazar?
Maggie O’Farrell’in Hamnet’i tam olarak bu boşluğa giriyor.
O’Farrell’in derdi “Hamlet’in nasıl yazıldığı”ndan çok “Hamlet’i yazdıran şeyin evde nasıl başladığı”.
Uyarlama meselesi burada ilginçleşiyor çünkü Zhao bu hikâyeyi “tarih dersi” gibi kurmuyor; daha çok duygu, beden, sessizlik ve doğa üzerinden anlatıyor.
Hamlet’i hep bir trajedi olarak okuduk.
