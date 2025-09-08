onedio
Güvenoyu Alamadı: Fransa’da François Bayrou Hükümeti Düştü

İsmail Kahraman
08.09.2025 - 20:11

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu. François Bayrou yönetimindeki sağcı hükümet, Cumhurbaşkanı Macron tarafından 13 Aralık 2024'te atanmıştı.

Fransa’da 13 Aralık 2024’te kurulan sağcı hükümet mecliste güvenoyu alamadı.

BBC’nin haberine göre güven oylamasında milletvekilleri 364’e karşı 194 oyla Bayrou’yu görevden alarak azınlık hükümetini düşürdü. 25 milletvekili çekimser kaldı.

Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisi Fransa’da hükümet, hızla tırmanan kamu borcu ve bunun yarattığı finansman baskısı nedeniyle yürürlüğe koyacağı önlemler nedeniyle güvenoyu oylamasına gitmişti.

