onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Hediye
Günün Fırsatı: Konfor Performans ve Tarzı Aynı Anda Sunan Asics Gel Cumulus 27 Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Konfor Performans ve Tarzı Aynı Anda Sunan Asics Gel Cumulus 27 Ayakkabı İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.10.2025 - 16:44

Koşu tutkunlarının favorisi Asics Gel Cumulus 27, hem şık tasarımı hem de ayağı saran konforuyla şimdi %25 indirimde! Günlük yürüyüşlerde, antrenmanlarda ya da uzun koşularda farkı hissetmek isteyenler için geliştirilen bu modele gelin yakından bakalım.

Bu içerik 16.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koşarken her adımda “keşke bitmese” dediğiniz bir rahatlık düşünün…

Koşarken her adımda “keşke bitmese” dediğiniz bir rahatlık düşünün…

İşte tam da o hissi yaşatmak için tasarlanmış Asics Gel Cumulus 27. FF BLAST+ Orta Taban Teknolojisi ile her adımda ekstra yumuşaklık ve güçlü enerji dönüşü sağlıyor.

GEL Yastıklama Sistemi ile sert zeminlerde koşarken bile darbeleri emerek diz ve bilekleri koruyor. Uzun mesafelerde konforu koruyan bu teknoloji, yorgunluğu minimuma indiriyor.

Konforu, performansı ve tarzı aynı anda yakalamak artık hayal değil!

Konforu, performansı ve tarzı aynı anda yakalamak artık hayal değil!

Optimize edilmiş ağırlık dengesi sayesinde ne çok hafif, ne çok ağır tam kararında! Gün boyu kullanımda bile ayağınızı yormuyor, şehirde yürürken ya da koşu bandında tempoyu artırırken dengeyi mükemmel sağlıyor.

Nefes alabilir üst yüzeyi ile ayağının terlemesine, sıkışmasına izin vermiyor.

Nefes alabilir üst yüzeyi ile ayağının terlemesine, sıkışmasına izin vermiyor.

Her zaman ferah ve kuru bir his sunuyor. Yenilenen dış taban deseniyle de yere daha sağlam basış ve güçlü zemin tutuşu sağlıyor.

Konforu, dayanıklılığı ve şıklığıyla fark yaratan Asics Gel Cumulus 27, %25 indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Asics markasında %40'a varan indirimlere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın