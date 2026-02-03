"Günümüzün Dijital Medya Düzenini Anlama" Kitabı Piyasaya Çıktı

Değirmenci’nin yeni kitabında sunmuş olduğu çalışma, internet TV’den artırılmış gerçeklik uygulamalarına, yapay zekâ destekli radyo teknolojilerinden gelişmiş ülkelerin sentetik medya adımlarına, IoT tabanlı etkileşimli platformlardan yayıncılıkta veri güvenliği risklerine kadar geniş bir yelpazede kapsamlı analizler sunuyor.

Peki bugüne kadar 'tek yönlü içerik sunumu' diye bir şey duymuş muydunuz? Hiç şüphesiz kitabın en dikkat çekici bölümü, artık geleneksel yayıncılığın “tek yönlü içerik sunumu” döneminin kapandığını ortaya koyması. Bunun sebebi ise yapay zekâ tabanlı öneri motorları, algoritmik içerik akışları, VR üzerinden 360 derece izleme deneyimleri ve AR tabanlı veri katmanları! Artık izleyiciler pasif bir tüketici olmaktan çıkararak medya deneyiminin merkezine yerleşmeye başlıyor.

Teknoloji artık, akıllı ev asistanları, bağlı cihazlar ve senkronize ekranlar aracılığıyla kullanıcıların yani bizlerin günlük hayattaki davranışlarını da değiştiriyor. Bu durum da doğal olarak medya şirketlerine dev bir fırsat sunuyor. Bu konunun altını çizen Değirmenci, veri güvenliği, manipülasyon riski ve algoritmik şeffaflık başlıklarını yeni tartışmaların merkezine getiriyor.

Kitapta emperyalizmin, “sentetik medya” stratejisi ayrı bir başlık olarak incelenirken; devlet destekli dijital oyuncular, yapay spikerler ve otomatik haber üretim sistemlerinin küresel rekabette yeni bir medya gerçeği oluşturduğu ifade ediliyor.

Medya dünyasının köklü kurumları yani TV, radyo ve basılı yayıncılık da bu dönüşümden payını alıyor. Yapay zekâ destekli radyo, kişiye özel akışlar ve otomatik sunucularla yeniden güç kazanıyor. Fotoğrafçılık da yapay zekâ destekli çekim ve düzenleme sistemleriyle yeniden şekilleniyor.

Peki bu kitapta neler var?

• Medyanın tarihsel yolculuğu ve teknolojinin kırılma anları

• BERT, T5, GPT ve DALL-E gibi ileri yapay zekâ modellerinin medya sektörünü nasıl dönüştürdüğü

• Ağ tabansız yapay zekâ döneminin ayak sesleri

• Dijital korsanlık, deepfake operasyonları ve sentetik manipülasyonlar

• Yapay zekâ etiği, telif ihlalleri ve geleceğin hukuk tartışmaları

• Dijital bağımlılık, dijital kimlik, dijital yalnızlık ve toplumsal sonuçları

• İnternet TV, AR/VR yayıncılığı, yapay zekâ fotoğrafçılığı ve sinema sektörünün yeni yüzü

Değirmenci’nin kitabı, “medya artık sadece içerik üretmiyor, yaşamın kendisini veri üzerinden yeniden kurguluyor” yorumuyla sona eriyor.