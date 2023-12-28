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Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Aralık Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Aralık Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 18:01

Gökyüzünde dengeler değişiyor! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığının etkilerinin hissedildiği günün sonunda Ay'ın da bazı etkileri burçlara yansıyor. Peki, 29 Aralık Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? Gezegenlerin hareketlerine göre on iki burç için aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?   

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında günlük burç yorumları... 

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç, bugün Mars Neptün Karesinin etkileriyle toplumsal ideallerin uğruna mücadele edebilirsin. Merhametli ve naif kişiliğinin ön plana çıkması da söz konusu olabilir. Merhamet duygusuyla hareket ettiğin günün sonunda olumlu geri dönüşler alabilirsin. Gökyüzünün hareketleri ve evren senin için çalışıyor. Sanki tüm negatif olasılıklar bir anda yaşantını iyileştirme fırsatına dönüşüyor... İnce düşünceli kişiliğin ödüllendiriliyor. Venüs Plüton Altmışlığının etkileriyle ideallerin uğruna güçlü bir mücadeleyi kazanma fırsatın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün yüzeysel güzelliklere aldanabilirsin! Orijinal ve bir o kadar da dinamik kişiliğin, bazı sahte güzelliklerin ardındaki karmaşayı görmene engel olabilir. Yerinde duramadığın ve dolu dolu geçirmek istediğin bir gün seni bekliyor. Sahte de olsa iyi olan her şeye kapılmaya kararlı gibi görünüyorsun. Hayatı akışına bırakarak yılın son günlerinin tadını çıkarabilirsin. Gerçek dünyaya dönmek içinse acele etmene gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler, bugün hayal gücün ile birlikte evrensel sevgi ön plana çıkabilir. Bir olma hayali kurduğun kişilerle kısa da olsa yüz yüze ya da telefonda görüşmeni tavsiye ederiz. Mars Neptün Karesi yoğun duygular yaşamana neden olurken ilişkilerindeki bağı da güçlendirebilir. Gelelim kariyer yaşamına! Hayal gücünün en naif ve özel duygularla özdeşleştiği bugünü yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenerek geçirebilirsin. Yaptığın her işe bir sanatçı edasıyla naif ve dikkat çekici dokunuşlar yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç, bugün geniş hayal gücün ve sezgilerine odaklanmak isteyebilirsin. Günlük rutinlerini tamamladığın, yılın son zamanlarına denk gelen bugünde aşırı yoğun ve telaşlı süreçlere dahil olmana gerek kalmayabilir. Bunun yerine ruhani meselelere ve inanç konularına vakit ayırabilirsin. Hislerinin doğru olup olmadığını, sezgilerinle hareket ederek ve bazı dostlarını test ederek anlamaya çalışabilirsin. Lütfen seni incitecek sonuçlara da açık ol. Gelelim aşk hayatına! Günün aşkta kazanını sen olabilirsin. Sezgilerin seni ona götürebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın konumu hayatını etkileyebilir. Dışarıdan bakanların bile gözlemleyebileceği ışıltılı ve göz alıcı halin sana cesaret verebilir. Güçlü duruşun, tarzın ve çekiciliğinle insanları kolayca etkileyebilirsin. Zaten dikkat çekmeyi seven ve bunu başarabilen bir kişiliğin var, fakat bugün bir başkasın! Görünen o ki Ay'ın büyülü burcu Aslan, günün şanslı burcu olacak. Etkin altına girmesi gereken ve yönetmen gereken kim varsa bugün irtibata geç deriz. Karşındakini kolayca etkileyebilecek iletişim gücün var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak, bugün ruh halinde değişiklikler olabilir. Düşüncelerin, hatta hislerin değişebilir. Bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Seni üzen haberler işitebilirsin, fakat güçlü ve kendinden emin duruşunla soğukkanlı bir şekilde her şeyin üstesinden gelebilirsin. Mars Neptün Karesi'nin etkileri altında olduğun bugün hayal kırıklıklarını romantik ilişkilerinle bağdaştırmasan iyi edersin. Aksi takdirde ilişkinde beklenmedik bir kırılma yaşayabilirsin. Son olarak bu aralar özellikle bağışıklığına dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün yaratıcı zevklerinin hayatını yönetmesine izin vermeye ne dersin? Herkes gibi sıradan şeyleri sevmediğini biliyoruz. Her şeyi kendi yolundan yapmayı, bilinen yol yerine daha pratiğini, daha eğlencelisini keşfetmeyi seviyorsun. İşte tam da bugün, gökyüzünde Venüs Plüton Altmışlığının etkileri hissedilirken göze çarpan güzelliği temsil etmelisin. Hayata bakış açını, tüm renklerin ve tarzınla etrafına göstermelisin. İş hayatında üzerinde çalıştığın projelerde kendi yolundan yürümeyi tercih edebilirsin. Bugün yaptığın işlerde senin imzan olcak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün fiziksel güzellik, estetik ve şıklık seni her zamankinden çok daha fazla cezbedebilir. Bu nedenle cuma akşamını arkadaşlarınla eğlenerek geçirmek isteyebilirsin. Sanki biraz sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor gibisin. Uyarımıza kulak ver! Tadını çıkarman gereken bu hoş gecede yüzeysel güzellikler üzerinde durma. Mesela içindeki müziği duymaya çalış, sanatın ya da huzurun arayışında ol. Hatta uzun zamandır yapmadığın bir şeyi yapmayı deneyimle. Zihinini dinlendir ve hayatın renklerini her gün olduğundan farklı görme fırsatını yakala. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay, bugün girdiğin her ortamda fark edilecek, hatta fark yaratacaksın. Kişiliğinin belirgin yönlerinin daha da belirginleştiği bir gün seni bekliyor. Venüs'ün etkileriyle karşındaki insanlara neşe saçacak, çekici ve ayırt edici olacaksın. Bunu nasıl fırsata çevireceğini ise sen bulmalısın. Gelelim ilişkilerine! Kimi zaman sakin kimi zaman neşeli, fakat her an ışık saçtığın günün ikinci yarısında yeni insanlarla tanışabilirsin. Yeni zevkler ve hobiler edinebilir, son derece hareketli bir gün geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak, bugün gezegenler arasındaki açılanmalar seni de etkisi altına alabilir. Ay'ın Aslan burcunda konumlanması cesaretini ortaya çıkarabilir. Venüs'ün Yay burcunda konumlanması ise aşk hayatının seyrini değiştirebilir. İlişkinde cesur söylemlerle tüm sorunları bir bir su yüzüne çıkardığın bir gün olabilir. Bekar Oğlak burçları bu haberimiz size! Flört etmeye hazırsınız, lakin derin bir aşka veya yoğun duygularla yaşanacak bir ilişkiye hazır olmayabilirsiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova, bugün Mars Neptün Karesi ve Venüs Plüton Altmışlığının etkisi altında kalabilirsin. Bu da demek oluyor ki günün en kazançlı burcu sen olacaksın! Yüzeysel güzelliklere kanmayacak zekan ve özgüvenli duruşun sayesinde karlı işlere imza atabilirsin. Finansal anlamda kazançlı çıkmanı sağlayacak günün sonunda ilişkin konusunda da radikal kararlar alabilirsin. Maddi konularda yaşadığın stres son bulunca gerçek duygularına da vakit ayırabilirsin. Sevgilin şekilenmemiş gücüyle yeni bir aşka yelken açabilir ya da mevcut ilişkinde boyut atlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık, bugün inançlarına ve ruhsal aktivitelere vakit ayırmak isteyebilirsin. Psikolojik boyutta rahatlamaya ve özgürleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Ruhsal bir iyileşme için manevi faaliyetler yürütebilir, hayır işleri veya gönüllü çalışmalara katılabilirsin. İç sesini dinlersen yolunu kendinden emin bir şekilde çizebilirsin. Toplumsal ideallerin ve inançlarının ayrıldığı noktalar olursa karar vermek konusunda aceleci olmana gerek yok. Mars Neptün Karesinin olduğu bugünü huzur arayışıyla geçirmek seni düşündüğünden çok daha fazla dinlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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