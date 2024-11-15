Ankara’nın Sadece Bir Başkentten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 11 Şey

Kabul edelim Ankara'nın pek çok yeri var ki eşsiz manzaralar sunuyor. Şöyle bir tepeden Ankara'ya baktığınızda denizin olmaması hiç de sorun olmuyor. Anıtkabir başta olmak üzere pek çok güzel manzaraya da ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir değil de ne?