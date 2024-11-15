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Ankara’nın Sadece Bir Başkentten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 11 Şey

etiket Ankara’nın Sadece Bir Başkentten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 11 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 16:26

Ankara... Kelimelerle anlatmak bazen yetmez Ankara'yı çünkü burası sadece başkent değil, bambaşka bir yer. Hem çok iyi dostlukların kurulduğu hem de en güzel yemeklerin yendiği eşsiz bir şehir. Ankara sevdalıları buradaysa, biraz da Ankara'yı övelim!

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1. Deniz olmasa da en güzel manzaraya sahiptir.

1. Deniz olmasa da en güzel manzaraya sahiptir.

Kabul edelim Ankara'nın pek çok yeri var ki eşsiz manzaralar sunuyor. Şöyle bir tepeden Ankara'ya baktığınızda denizin olmaması hiç de sorun olmuyor. Anıtkabir başta olmak üzere pek çok güzel manzaraya da ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir değil de ne?

2. Kışın en çok yakıştığı yerlerden biridir.

2. Kışın en çok yakıştığı yerlerden biridir.

Ankara'da kış bir başkadır... Evet, soğuk olur ama o karın yağışını da başka bir metropolde görmek zordur. Beyaza bürünen Ankara güzelliği diye bir şey var!

3. Kurulan dostluklar bakidir.

Ankara'da kurduğunuz dostlukları belki de hiçbir yerde bulamazsınız. Dostlarınızla yaşadığınız anılar da çok değerlidir. Daha samimidir ve yollarınız hep bir şekilde kesişir.

4. Pek çok şiir ve şarkı konu olmuştur.

4. Pek çok şiir ve şarkı konu olmuştur.

Can Yücel'den Orhan Veli'ye kadar pek çok değerli şair şiirlerinde Ankara'ya değinmiştir. Öyle ki pek çok şarkı da yazılmıştır Ankara adına. Bu şehir, bir şehirden öte adeta sevgili gibi değil de nedir?

5. Herkesin değer verdiği biri vardır.

Bu şehirde herkesin özlediği, değer verdiği biri vardır ve o kişi tamamen Ankara ile özdeşleşmiştir. Ankara aslında bir şehirden öte bir duygu ve hissiyat değil mi?

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6. Bu şehirde çok güzel aşık olunur.

6. Bu şehirde çok güzel aşık olunur.

Boşuna şiirlere, şarkılara, türkülere konu olmamış bu şehir. Öyle ki bu şehrin bazı noktaları vardır kendiliğinden romantik... Ankara'da aşk yaşamak ayrı bir romantiktir. Belki onun o kırsal havasından belki de aşka açılan sokaklarından...

7. En güzel dönerin adresidir.

7. En güzel dönerin adresidir.

Ankara'da döner yemediyseniz çok şey kaçırdığınızı söyleyelim. Pek çok yemeğin güzel olmasını geçtik, Ankara'da döner gerçekten de farklı bir boyutta. Öyle ki lokantalarının önünde sıra oluyor!

8. Dillere pelesenk olan bir yemek kültürü vardır.

8. Dillere pelesenk olan bir yemek kültürü vardır.

Çevrenizdekiler illa ki Ankara'da yedikleri yemekleri uzun uzun övmüştür. Ankara'nın kendine özgü lezzeti gerçekten de dillere pelesenk olmuş ve tüm Türkiye'yi de etkisi altına almıştır. Sadece döner değil, bu şehirde yediğiniz mezeler ve ikramlar da çok lezzetli oluyor!

9. Parklarında hayallere dalarsın.

9. Parklarında hayallere dalarsın.

Evet Ankara'da deniz yok ama çok güzel ve etkileyici parkları var. Hatta Türkiye'de oldukça ünlü bu parklar. Şairlere, aşıklara, dostluklara ev sahipliği yapan Seğmenler Parkı ve daha fazlası sizi huzura çağırır.

10. Eymir Gölü denizlere bedeldir.

10. Eymir Gölü denizlere bedeldir.

Eymir Gölü, Ankara'nın olmazsa olmazıdır. Burada yelken sporu bile yapıldığını düşünürsek Eymir Gölü, İzmir'deki kordondan da güzeldir diyebiliriz!

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11. Yılların eskitemediği buluşma noktaları vardır.

11. Yılların eskitemediği buluşma noktaları vardır.

Bu buluşma noktaları artık şehrin sembolü haline gelmiştir. Hiç olmasa bile en az 1 kez bu noktalarda biriyle buluşmuşsunuzdur. Eğer Ankara'da yaşamıyorsanız bile yolunuz illaki buralara düşmüştür.

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