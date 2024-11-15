Ankara’nın Sadece Bir Başkentten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 11 Şey
Ankara’nın Sadece Bir Başkentten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 11 Şey
Ankara... Kelimelerle anlatmak bazen yetmez Ankara'yı çünkü burası sadece başkent değil, bambaşka bir yer. Hem çok iyi dostlukların kurulduğu hem de en güzel yemeklerin yendiği eşsiz bir şehir. Ankara sevdalıları buradaysa, biraz da Ankara'yı övelim!
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1. Deniz olmasa da en güzel manzaraya sahiptir.
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2. Kışın en çok yakıştığı yerlerden biridir.
3. Kurulan dostluklar bakidir.
4. Pek çok şiir ve şarkı konu olmuştur.
5. Herkesin değer verdiği biri vardır.
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6. Bu şehirde çok güzel aşık olunur.
7. En güzel dönerin adresidir.
8. Dillere pelesenk olan bir yemek kültürü vardır.
9. Parklarında hayallere dalarsın.
10. Eymir Gölü denizlere bedeldir.
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