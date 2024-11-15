Avantajlı Alışverişin Adresi Pazarama'da Süper Kasım Kampanyaları Kazandırıyor!

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden müşterilerine sunan Pazarama, Kasım ayına özel olarak sunduğu kampanyalar ile tüketicilerin yüzlerini güldürecek. Özellikle Pazarama uygulamasından yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak birçok kampanyanın yer aldığı Kasım ayında, alışveriş hem eğlenceli hem de avantajlı olacak.

Pazarama’nın Kasım ayına özel ilk kampanyası “Süper 11 Fırsatları” olacak ve kampanya 11-17 Kasım tarihleri arasında tüketicilerle buluşacak. İçerisinde birçok farklı kampanyayı barındıran Süper 11 Fırsatları’nda; 2. ürün 1 TL, Pazarama uygulamasına özel saatlik 11-111-1111 TL'ye ürünler, alışveriş saati kampanyası, saatlik kuponlar, Pazarama uygulamasına özel yeni müşterilere özel kuponlar, tüm indirimlere ek olarak 500 TL üzerine 111 TL kupon kampanyası gibi birçok bütçe dostu fırsat tüketiciler ile buluşturulacak. Süper 11 Fırsatları’nda indirimler ile öne çıkan kategoriler ise süpermarket, ev-yaşam, moda, küçük ev aletleri olacak.