Avantajlı Alışverişin Adresi Pazarama'da Süper Kasım Kampanyaları Kazandırıyor!

Kasım ayı boyunca sunulan birçok avantajın yanında, anlaşmalı bankalar ile yapılan iş birlikleri sayesinde puan kazanma fırsatları, vade farksız taksit kampanyaları, miller ve puanlar ile alışveriş yapma fırsatı da tüketicilerle buluşturulacak. Kasım ayında öne çıkan banka kampanyalarından bazıları ise; Maximum Kart ile 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit fırsatı, Maximum Kart ile 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 12 taksit fırsatı, Maximum Kart ile yapılan her alışverişe %5 PazaramaPuan kazanma fırsatı tüketicileri bekleyecek. Toplam kredi ve kredi kartı limitleri etkilenmeden alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için ise, “Pazarama Limit” ile Pazarama Mağazası’ndan yapacakları alışveriş anında herhangi bir ödeme yapmaksızın ertelemeli ve taksitli ödeme imkanı ve kartsız taksitli alışveriş fırsatı sunulacak.
İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.
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