Güneş Tutulmasıyla Parlayacak 3 Burç: Aşk Hayatında Yeni Başlangıçlar Geliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 08:16

21 Eylül’de gerçekleşecek kısmi güneş tutulması öncesinde astrologlar büyük bir hareketlilikten söz ediyor. Tutulma, sonbahar ekinoksunun hemen öncesine denk geliyor. Bu da enerjinin çok daha yoğun hissedilmesine yol açıyor. Güneş Terazi’ye geçerken Mars da Akrep’e ilerliyor. Bu durum aşk ve ilişkilerde tutkulu bir dönemin kapılarını aralıyor. Astrologlara göre özellikle üç burç bu etkiden fazlasıyla yararlanacak!

Boğa: İlişkilerde netleşme zamanı

Boğa burcu, sabit ve kararlı yapısıyla bilinse de bu tutulma onları ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya yöneltecek. Astrolog Lisa Stardust’a göre Boğa’lar artık gerçekten ne istediklerini daha net fark edecek. Aşk hayatında beklentilerini karşılayacak kişiyi bulma konusunda içsel bir berraklık yaşayacaklar. 

Ancak bunun için konfor alanlarından çıkmaları gerekiyor. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal ortamlara katılmak ve hatta dijital dünyada profillerini güncellemek bu süreçte oldukça etkili olacak. Güneş tutulmasının getirdiği enerji, Boğa’ların aşk hayatını yeniden şekillendirmesine yardımcı olacak.

Yengeç: Duygularını ifade etme gücü

Yengeç burçları, başkalarına sundukları sevgiyi çoğu zaman kendileri geri alamıyor. Bu tutulma ise onlara dengeyi yeniden kurma fırsatı veriyor. Stardust’a göre bu dönemde iletişim Yengeçler için en önemli anahtar olacak. Hislerini açıkça dile getirmek, ilişkilerde kapıları aralayacak. 

Partnerlerini idealize etmekten vazgeçip kendi ışıklarını ortaya koymaları, bağlarını daha sağlam hale getirecek. Tutulma etkisiyle kurulacak yeni diyaloglar, Yengeçlere ilham verici deneyimler yaşatacak. Bu süreçte karşılıklı açıklık, bağları güçlendirip daha huzurlu bir ilişki ortamı sunacak.

Balık: Romantik duyguların canlanışı

Balık burçları için tutulma, kalplerini yeniden keşfetme zamanı olacak. Hassas ve hayalperest doğaları, geçmişten gelen duyguları yeniden harekete geçirebilir. Stardust’a göre özel biriyle yapılacak nostaljik bir buluşma, unutulmuş hisleri canlandırabilir. 

Mevcut ilişkilerde romantizmi güçlendireceği gibi yeni bağlara da kapı aralayabilir. 21 Eylül’deki tutulma sırasında kalplerini dinleyen Balıklar, yeniden aşka inançlarını tazeleyecek. Bu dönemde ilişkilerine biraz özen göstermek, hissettikleri bağın kalıcılığını pekiştirecek.

