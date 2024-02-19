Güneş Balık Burcunda
Güneş Balık Burcunda
Güneş 19 Şubat’ta Balık burcuna geçiyor. 12. Evin yönetici Vahdeti vücudun göstergesi Balık neredeyse tüm burçları içinde barındıran bir arketiptir. Evrensel enerjinin sembolü, bilinmeyenin hasıl olduğu, Yaradan'ın hükmünün sorgulanmadığı, iradenin hikmetle birleşti yerdir burası. “Ne kadar plan yaparsanız yapın sonunda olacak olan olur.” mottosunun hakim olduğu biraz da Pandora'nın Kutusu’dur. Okyanustur Balık, dibini göremezsiniz. Nice sırların barındığı, çoğu şeyin kontrolümüzde olmadığını hatırlatır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Balık, ruhun çözüldüğü yerdir ve Güneş bu burca geçtiğinde derin bir teslimiyetle ilerleriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda