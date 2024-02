Güneş Balık Burcunda

Biraz hiçlik, biraz koşulsuz iyilik, biraz da direnç göstermek istemediklerimizdir. Balık zamanları mevcut olanın ötesine geçmek isteriz. Ruhu yaşadıklarından koparmadan kaygıya mahal bırakmadan “ ol der” bakış açısıyla ipleri elimizden bırakırız. Her konuda sezgisel, her alanda iğne deliğinden geçecek kadar akışkan, her koşulda inancımızı dimdik tutacak kadar bilge yönlerimizi aktarmak isteriz. Balık evrenin bilgeliğini süsleyen, hayallerine sizi de sizden habersiz dahil eden bir burçtur. Sizi görünmeyenin ötesine taşırlar, hatta kendi inandıklarını öyle aktarırlar ki dile döktüğü ne varsa gerçeklik algınızla oynayabilir. Yani orda gerçek mi, illüzyon mu? anlayamazsınız. Çünkü onlarda kayıtsız şartsız adanmışlık vardır. Sizde aynı safta yer alın isterler. Dolayısıyla Balık zamanları gerçeklikten bir parça kopabilir, tekli koltuğunuzda kendinizi sabahlarken bulabilirsiniz.

Bazen hayale o kadar kaptırırsınız ki denizin dibinde boğulduğunuzu anlayamazsınız. Bu yüzden Balığın karşıtı Başağı da deneyimleyerek bu transiti en verimli hale getirebilirsiniz. Balık zamanları derin bir sarhoşluk yaşarız. “Hz. İsa” gibi sana vurana vurma dön diğer yanağını da deriz :) Ancak gölgesi tahminlerinizin ötesinde olabilir. Mesela siz onları kandırdığınızı zannederken onlar olayın bütün detaylarını biliyorlardır. Hatta o kadar profesyonel inanmış taklidi yaparlar ki siz de onu ikna ettiğinizi düşünürsünüz.

Çünkü bir Balık sizi düşündüklerinize inandırmak istiyorsa bunu ustalıkla yapacaktır ve belki de onun bu durumdan haberdar olduğunu hiç öğrenemeyeceksiniz. Onların sistemleri diğer 11 burcun toplamında ne varsa azar azar içinde barındırır. Bir Akrep gibi intikamda alabilir, bir Yay gibi neşesini de gösterebilir, bir Boğa gibi inatçı da olabilir, bir Terazi gibi zarif de yaklaşabilir. Zodyak'ın totalidir. O yüzden Balık zamanları hepimiz okyanusa düşünmeden dalarız. 'Ekipmana ihtiyacım yok, evren benimle.' deriz :) yani Allah'a emanet gideriz 😁

