Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Aynı Alman alayından bir baba ve oğul, eşlerinden ve annelerinden gelen mektubu okuyor. Oğul, babasının müdavim olduğu bölükte gönüllü bulunuyor. (1915)
2. Almanya Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg askerleri teftiş ederken çekilmiş bir fotoğraf. Hindenburg, Almanya'nın Adolf Hitler'den önceki son lideriydi ve 1933'te yoğun siyasi baskı altında Hitler'i şansölye olarak atayarak Nazilerin iktidara gelmesinde çok önemli bir rol oynadı. (1920'ler-30'lar.)
3. Adolf Hitler'in uzun süredir arkadaşı ve kısa bir süreliğine eşi olan Eva Braun, Al Jolson gibi giyinirken siyah surat olarak bilinen ve siyahi bireyler için ırkçı olan bir hareketi sergiliyor. (1937)
4. Bir Alman askeri olan kocasını terk etmeyi reddeden ve onunla birlikte Müttefiklerin esaretine giden Hollandalı bir kadın. (Walcheren, Kasım 1944)
5. Irklar arası evlilik yaptığı için KKK üyeleri tarafından öldürülen Peder James Coyle. (Alabama, tarih bilinmiyor)
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6. Anayasal kriz sırasında görüntülenen Rusya Beyaz Saray'ındaki Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi üyeleri. (21 Eylül - 4 Ekim 1993.)
7. Iosif Stalin'in oğlu Yakov Dzughashvili, Smolensk Muharebesi'nde (1941) yakalandıktan kısa bir süre sonra fotoğraflandı. Stalin'in "Hepsi [Sovyet savaş esirleri] benim oğullarımdır" diyerek serbest bırakılması için pazarlık yapmayı reddettiği bildirildi.
8. Japonların teslim olduğu haberini alan Iwo Jima'daki denizciler. (Mart 1945)
9. Bir uçak kazası geçirdikten sonra bir hatadan ötürü öldüğü açıklanan Betty Robinson. Betty, 7 hafta komada kaldı ve tekrar yürümeyi 2 yılda başarabildi. Betty, 5 yıl sonra 1936 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazandı.
10. Protestocular, 2001-2002 Arjantin ekonomik krizi sırasında protesto amacıyla bir bankanın girişine dev bir şişirilebilir cinsel organ soktu.
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11. 1956'da Çekoslovak motosikleti Jawa 250 ile görüntülenen Tibetli rahipler. Çekoslovakya, Dalai Lama ve Panchen Lama'ya iki Jawa 250 motosikletini hediye olarak bağışladı. Karşılığında Çekoslovak heyetine iki Leopar yavrusu hediye edildi.
12. Ağlayan çocuğun saçını bahçe makasıyla kesen adam (Birleşik Krallık, 1920)
13. Sovyet Kozmonotu Alexei Leonov, ilk Amerikan-Sovyet ortak misyonu sırasında Amerikalı astronot Thomas Stafford'u çizdiği resmi gösteriyor. (17 Temmuz 1975.)
14. Ünlü Alman Sirk Aerolisti Luisita Leers'in 1929 sıralarında çekilmiş fotoğrafı.
15. Basketbolun mucidi Dr. James Naismith, 1928'de eşiyle birlikte antrenman yaparken çekilmiş bir fotoğraf.
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