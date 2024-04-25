Boğazdaki İşletmede Korkunç Olay! Müdür, Garsona Cinsel Saldırıda Bulundu
Boğazdaki İşletmede Korkunç Olay! Müdür, Garsona Cinsel Saldırıda Bulundu
Beşiktaş Kuruçeşme'de bir işletmede müdürlük yapan M.A., aynı işletmede çalışan garson olarak çalışan S.Z.'ye içki ısmarlayıp, cinsel saldırıda bulundu. İncelemede istismar bulgularına rastlanması üzerine, saldırgan M.A.'ya 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Sabah- Atakan Irmak
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Olay, 24 Kasım'da Beşiktaş Kuruçeşme'deki ünlü bir işletmede meydana geldi. 33 yaşındaki S.Z. isimli kadın, 47 yaşındaki işletme müdür M.A. ile birlikte iş yerin kapanmasına yakın bir saatte alkol aldı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, sarhoşluğun etkisiyle mekanın tuvaletine giderek istifra etmeye başlayan S.Z.'nin yanına gelen M.A., genç kadına dokunarak taciz etmeye başladı.
S.Z.'nin alkol etkisiyle karşı koyamamasından faydalanan müdür M.A. cinsel saldırıda bulundu. İstismara uğradığını sabah fark ederek karakola giden genç kadın müdür M.A.'dan şikayetçi oldu.
Genç kadın M.A.'nın kendisine yönelik bu tür eylemleri iki kez daha yapmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu belirtti.
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı işyerinde çalışan başka bir kadın garsonun bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Genç kadın ifadesinde işletme müdürünün yanına gelerek, 'S.Z. çok güzel bir kadın, onunla birlikte olmak istiyorum. Kendisine teklifte bulunsam benimle cinsel birliktelik yaşar mı?' diye sordu. Ben de çok şaşırmıştım" şeklinde konuştu.
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Gözaltına alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuştu ve genç kadının tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Gözaltına alınan istismarcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda M.A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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