Boğazdaki İşletmede Korkunç Olay! Müdür, Garsona Cinsel Saldırıda Bulundu

Beşiktaş Kuruçeşme'de bir işletmede müdürlük yapan M.A., aynı işletmede çalışan garson olarak çalışan S.Z.'ye içki ısmarlayıp, cinsel saldırıda bulundu. İncelemede istismar bulgularına rastlanması üzerine, saldırgan M.A.'ya 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Sabah- Atakan Irmak