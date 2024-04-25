Tasarruf Koçu Mert Başaran, Konuştuğu Gibi Yaşıyor: Doğum Günü Hediyesi Parfüm Yerine Hisse Almış
Tasarruf Koçu Mert Başaran, Konuştuğu Gibi Yaşıyor: Doğum Günü Hediyesi Parfüm Yerine Hisse Almış
Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, özellikle tasarruf konusunda söyledikleriyle dikkat çekiyor. Kredi kartlarına ya da marka harcamalara yönelik tüketim toplumunda sert algılanan fikirleriyle öne çıkan Başaran, söylediği gibi de yaşıyor. Aldığı doğum günü hediyesiyle de bunu gösteriyor.
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Mert Başaran, yer yer skeçlere dahi konu olan bir yatırım anlayışına sahip. Ürün ya da hizmet yerine o firmanın hissesini almak konusunda fikirleriyle dikkat çeken Başaran, tasarruf koçluğu da yapıyor.
Arsa ve konut yatırımlarına yönelik önerileriyle sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Mert Başaran, finansal özgürlük ve özellikle dolar üzerinden finansal okuryazarlık bilinci de aşılayan eğitimler veriyor.
Mert Başaran, özel bir toplantıda, kızına geçen yıl doğum gününde 4 bin liralık parfüm yerine hisse senedi aldığını anlattığı anektodla sosyal medyada gündem oldu. Çünkü aldığı hisseler 4 bin liradan 45 bin liraya çıkmıştı.
Tabi yorumlar gecikmedi.
Kimileri hediyenin daha şımartıcı olması gerektiğini düşünürken,
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Kimileri de bu fikri çok olumlu buldu.
Tersi durumda değer kaybını düşünenler de olurken,
Mert Başaran ise bildiği yoldan şaşmadığını gösterdi.
İşte yorumlardan bazıları.
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Sizce hisse senedi güzel bir hediye mi?
Mert Başaran, Onedio Ekonomi'nin de konuğu olmuş ve yatırım bilincinin nasıl geliştiğini anlatmıştı.
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