Tasarruf Koçu Mert Başaran, Konuştuğu Gibi Yaşıyor: Doğum Günü Hediyesi Parfüm Yerine Hisse Almış

Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, özellikle tasarruf konusunda söyledikleriyle dikkat çekiyor. Kredi kartlarına ya da marka harcamalara yönelik tüketim toplumunda sert algılanan fikirleriyle öne çıkan Başaran, söylediği gibi de yaşıyor. Aldığı doğum günü hediyesiyle de bunu gösteriyor.