Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Tasarruf Koçu Mert Başaran, Konuştuğu Gibi Yaşıyor: Doğum Günü Hediyesi Parfüm Yerine Hisse Almış

Tasarruf Koçu Mert Başaran, Konuştuğu Gibi Yaşıyor: Doğum Günü Hediyesi Parfüm Yerine Hisse Almış

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 17:55

Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, özellikle tasarruf konusunda söyledikleriyle dikkat çekiyor. Kredi kartlarına ya da marka harcamalara yönelik tüketim toplumunda sert algılanan fikirleriyle öne çıkan Başaran, söylediği gibi de yaşıyor. Aldığı doğum günü hediyesiyle de bunu gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mert Başaran, yer yer skeçlere dahi konu olan bir yatırım anlayışına sahip. Ürün ya da hizmet yerine o firmanın hissesini almak konusunda fikirleriyle dikkat çeken Başaran, tasarruf koçluğu da yapıyor.

Mert Başaran, yer yer skeçlere dahi konu olan bir yatırım anlayışına sahip. Ürün ya da hizmet yerine o firmanın hissesini almak konusunda fikirleriyle dikkat çeken Başaran, tasarruf koçluğu da yapıyor.

Arsa ve konut yatırımlarına yönelik önerileriyle sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Mert Başaran, finansal özgürlük ve özellikle dolar üzerinden finansal okuryazarlık bilinci de aşılayan eğitimler veriyor.

Arsa ve konut yatırımlarına yönelik önerileriyle sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Mert Başaran, finansal özgürlük ve özellikle dolar üzerinden finansal okuryazarlık bilinci de aşılayan eğitimler veriyor.

'Küçük İşler Büyük Özgürlükler' ve 'Bırak: Her sabah alarmın sesiyle uyanmayı - Maaş kölesi olmayı - Ekstre kabusuyla yasamayı' isimli kitapları da bulunan Mert Başaran'ın anlattığı gibi de yaşadığı ortaya çıktı.

Mert Başaran, özel bir toplantıda, kızına geçen yıl doğum gününde 4 bin liralık parfüm yerine hisse senedi aldığını anlattığı anektodla sosyal medyada gündem oldu. Çünkü aldığı hisseler 4 bin liradan 45 bin liraya çıkmıştı.

Tabi yorumlar gecikmedi.

Tabi yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Kimileri hediyenin daha şımartıcı olması gerektiğini düşünürken,

Kimileri hediyenin daha şımartıcı olması gerektiğini düşünürken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimileri de bu fikri çok olumlu buldu.

Kimileri de bu fikri çok olumlu buldu.
twitter.com

Tersi durumda değer kaybını düşünenler de olurken,

Tersi durumda değer kaybını düşünenler de olurken,
twitter.com

Mert Başaran ise bildiği yoldan şaşmadığını gösterdi.

Mert Başaran ise bildiği yoldan şaşmadığını gösterdi.
twitter.com

İşte yorumlardan bazıları.

İşte yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Sizce hisse senedi güzel bir hediye mi?

Sizce hisse senedi güzel bir hediye mi?
twitter.com

Mert Başaran, Onedio Ekonomi'nin de konuğu olmuş ve yatırım bilincinin nasıl geliştiğini anlatmıştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
grandport

her söylediğinde doğruluk payı var... 🤑