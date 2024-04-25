YRP’li Başkan İstifa Etti: “Bağımsız Olarak Devam Edeceğim”

Yerel seçimlerde büyük sürprize imza atarak en fazla oy alan 3’üncü parti olan Yeniden Refah Partisi’nden Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öztoklu, yoluna bağımsız olarak devam edecek.