YRP’li Başkan İstifa Etti: “Bağımsız Olarak Devam Edeceğim”
YRP’li Başkan İstifa Etti: “Bağımsız Olarak Devam Edeceğim”
Yerel seçimlerde büyük sürprize imza atarak en fazla oy alan 3’üncü parti olan Yeniden Refah Partisi’nden Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öztoklu, yoluna bağımsız olarak devam edecek.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 6,19 oy oranına ulaşarak CHP ve AK Parti’nin ardından 3’üncü parti olmuştu.
YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi ile birlikte toplam 38 ilçede de mutlu sonra ulaşmıştı.
YRP’nin Konya Doğanhisar adayı Ali Öztoklu da oyların yüzde 47,28’ini alarak başkan seçilmişti.
Ali Öztoklu bugün yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.
"Değerli Hemşehrilerim; Sizlerin desteği ile Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğim 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarının ardından almış olduğum önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden itibaren Belediye Başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisarımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."
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