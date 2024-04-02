Akşam Gazetesi Yazarı Seçim Günü, 'Yeniden Refah, Türkiye'de Ne Bir İl Ne de Bir İlçe Alacak' Demişti!

31 Mart'ta Ülke Tv'de konuşan Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Murat Özer o konuşmasında ise Yeniden Refah Partisi'nin tabloya yazılmasına sinirlenerek, "Yeniden Refah, Türkiye’nin hangi vilayetinde bir tane il alacak? Hangi vilayette bir tane ilçe alacak" diyor.
Türkiye geneli %6'dan fazla oy alan Yeniden Refah Partisi, il olarak Şanlıurfa ve Yozgat'ı alırken birçok da ilçeyi kazandı.
İşte Murat Özer'in Yeniden Refah Partisi ile ilgili sarf ettiği o sözler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda