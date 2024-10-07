Gerçek Suçlu Medya mı? Şiddete Bilimsel Bakış

Medya şiddeti, mevcut saldırgan senaryoları ve düşünceleri harekete geçirerek, fizyolojik uyarılmayı artırır ve gözlemlenen davranışları taklit etme eğilimini tetikleyerek kısa vadeli saldırganlık artışına neden olur. Medya şiddeti uzun vadeli etkilerini ise, saldırgan senaryoların ve saldırganlığı destekleyen inançların kalıcı olarak öğrenilmesi ve kişilerin şiddete karşı normalde verdikleri olumsuz duygusal tepkileri azaltması (yani duyarsızlaşma) yoluyla üretir. Mevcut çalışmaların büyük kısmı, şiddet eylemlerinin nadiren tek bir nedenden kaynaklandığını, aksine zamanla bir araya gelen birçok faktörün bu tür davranışlara katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle medyanın etkisi, saldırganlık da dahil olmak üzere davranışı şekillendiren birçok potansiyel faktörden biri olarak görülmelidir.

Araştırmalar, saldırgan çocukların önemli bir kısmının saldırgan yetişkinler olma olasılığının yüksek olduğunu ve ciddi şekilde saldırganlık gösteren ergenlerin ve yetişkinlerin genellikle çocukken de oldukça şiddet eğilimli olduklarını göstermiştir. Dolayısıyla, küçük çocuklarda saldırganlığı teşvik eden etkenler, yıllar sonra giderek daha fazla şiddet içeren davranışlara katkıda bulunabilir. Bu nedenle, çocukluk döneminde rol oynayabilecek faktörleri -medya şiddeti de dahil olmak üzere- anlamak önemlidir. Küçük etkilerin zamanla nüfusun büyük bir kısmı üzerinde birikmesiyle büyük zararların ortaya çıktığı görülüyor. Benzer şekilde, medya şiddetinin saldırgan davranış üzerindeki küçük istatistiksel etkileri özellikle üç nedenden dolayı önemli toplumsal sonuçlar doğurabilir. Birincisi, nüfusun büyük bir bölümü bu risk faktörüne maruz kalıyor yani büyük nüfus üzerinde birikim oluşuyor. İkincisi, medya şiddetine maruz kalmanın olumsuz etkileri, kişilerin tekrar eden maruz kalmalarıyla (öğrenme yoluyla) birikiyor. Üçüncüsü, tek bir maruz kalma nedeniyle oluşan kısa süreli etkiler bile, toplumdaki şiddet seviyelerini önemli düzeyde artırabiliyor.

Teorik açıklamalar

Medya ve şiddet içeren davranışlar arasındaki ilişki üzerinden geliştirilen teoriler, konuyu kısa vadeli ve uzun vadeli etkiler ayrımıyla ele alıyor. Kısa vadeli etkilerin genellikle gözlemsel öğrenme, taklit, uyarılma ve heyecan gibi etkilerden kaynaklandığı düşünülüyor. Uzun vadeli etkilerin ise gözlemsel öğrenme, saldırgan şematik işlemenin otomatikleşmesi, duyarsızlaşma ve duygusal alışkanlık süreçlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Gözlemsel öğrenme ve taklit

İnsanlar, çok erken yaşlarda diğer insanları taklit etmeye başlar ve başkalarının davranışlarını gözlemlemek, bir çocuğun motor ve sosyal becerilerinin büyük bölümünün kaynağıdır. Gözlemsel öğrenme, şiddet içerikli medya aracılığıyla hem kısa hem de uzun vadeli saldırgan davranışların edinilmesine neden olabilir. Çocuklar, gözlemledikleri davranışları sosyal çevrelerinden ödüllendirilirse tekrar ederler ve bu durum davranışın kalıcı hale gelmesine yol açabilir.

Teorilere göre, çocuklar sadece belirli davranışları değil, aynı zamanda daha karmaşık sosyal senaryoları da öğrenirler. Şiddet içerikli medya izlemek, çocuklara çatışmaları çözmek için saldırganlığın kullanılabileceğini öğretir. Zihinsel tekrarlar ve bu tür davranışlara tekrar tekrar maruz kalma, bu yaklaşımın yerleşmesine ve kolayca hatırlanmasına yol açabilir.

Gözlemsel öğrenme ve taklit genellikle bilinçli süreçler olarak düşünülse de her zaman böyle değildir. Bazı taklit türleri çok otomatik, bilinçsiz ve kısa ömürlü olabilir. Benzer şekilde, karmaşık senaryoların ve şemaların (örneğin, inançlar, tutumlar ve diğer bilgi türleri) gözlemsel öğrenimi de bilinç dışında gerçekleşebilir. Saldırgan davranışın tekrarlı gözlemi, bu tür saldırgan senaryoların çocukların sosyal davranış repertuarlarına dahil edilme olasılığını artırır, özellikle de bu senaryoları kullanmaları ödüllendirildiğinde.