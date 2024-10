Gerçek Suçlu Medya mı? Şiddete Bilimsel Bakış

Araştırmalar, medya şiddetine maruz kalmanın zararlı etkilerinin, ebeveynlerin çocuklarının medya tüketimini yönlendirmesi ve şiddet içeriklerini çocuklarıyla birlikte yorumlaması durumunda azaltılabileceğini göstermiştir. Örneğin, bir çalışmada, ebeveynlerin şiddet içeren televizyon programları hakkında olumsuz konuştuğu ya da bu programları izlemelerini kısıtladığı durumlarda, çocukların bu tür programlara daha az önem verdiği ve daha az saldırgan tutumlar sergilediği bulunmuştur. Ancak, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte televizyon izleyip şiddet içerikli programlar hakkında sessiz kalmaları durumunda, çocukların saldırgan tutumlarının normalden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Diğer çalışmalar, şiddet içerikli bir programı izleyen çocukların yanında başka biri olduğunda ve bu kişi şiddet hakkında olumsuz yorumlar yaptığında, çocukların daha az saldırgan tutumlar sergilediğini ya da hemen ardından saldırgan davranışlarda bulunma olasılıklarının azaldığını göstermiştir. Ayrıca, şiddet içerikli programları izlerken olumsuz yorumlar duyan çocukların, diğer çocukların kavga ettiğini fark ettiklerinde bir yetişkine haber vermekte daha hızlı davrandıkları belirtilmiştir.

Medya eğitimi sağlamak

Ebeveynlere ve öğretmenlere, medya şiddetinin etkilerini azaltmaya yönelik özel teknikler hakkında eğitim vermenin uygulanabilir bir müdahale stratejisi olabileceği düşünülmektedir. Ancak, tüketicilerin medya mesajlarını eleştirel bir şekilde analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek (yani medya okuryazarlığını artırmak) tek başına büyük bir etki yaratmayabilir.

Gözlemsel öğrenmeyi, tetiklenmeyi, otomatikleşmeyi ve duyarsızlaşmayı en aza indirmek için çocuğun şiddete maruz kalmasını azaltmak gereklidir. Çocuğun saldırgan karakterlerle özdeşleşmesi, bu eylemleri gerçekçi ve haklı görmesi, saldırganlığı kabul edilebilir bir davranış olarak algılama olasılığını artırır. Bunların önlenmesi için gösterilecek her türlü çaba, kurtarıcı rol oynar.

Yararlanılan Kaynak*

