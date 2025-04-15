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Twitter Çöktü mü? 15 Nisan Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Twitter Çöktü mü? 15 Nisan Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 23:51

Twitter’da gezinirken bir anda hiçbir şeyin yüklenmediğini fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. 15 Nisan’da birçok kullanıcı gönderi akışının durduğunu, tweet atamadığını veya sürekli  'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' hatası aldığını bildirdi. Bu tarz bir sorunla karşılaşmak, akıllara ilk olarak “Twitter çöktü mü?” sorusunu getirdi.

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15 Nisan 2025 Twitter (X) Çöktü mü?

15 Nisan 2025 Twitter (X) Çöktü mü?

15 Nisan'da pek çok kullanıcı, Twitter (X) platformuna giriş yaparken bazı sorunlarla karşılaştı. Özellikle mobil uygulamada 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' gibi hataların görülmesi dikkat çekti. Gönderi akışı yenilenmedi, tweetler gönderilemedi ve bu da kullanıcıların platformda aktif kalmasını zorlaştırdı.

Twitter (X) Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

Twitter (X) Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

15 Nisan’da yaşanan Twitter (X) erişim sorunu, birçok kullanıcının akışta takılı kalmasına ve gönderi paylaşamamasına neden oldu. Global bir çökme yaşanmasa da bölgesel sorunlar olabilir.

Bazı kullanıcılar erişim sağlayabilirken bazıları ise erişim sağlamakta hala sıkıntı çektiğini aktardı. Şu an için Twitter (X) tarafından gelmiş bir açıklama yok.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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