Twitter Çöktü mü? 15 Nisan Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

15 Nisan’da yaşanan Twitter (X) erişim sorunu, birçok kullanıcının akışta takılı kalmasına ve gönderi paylaşamamasına neden oldu. Global bir çökme yaşanmasa da bölgesel sorunlar olabilir.

Bazı kullanıcılar erişim sağlayabilirken bazıları ise erişim sağlamakta hala sıkıntı çektiğini aktardı. Şu an için Twitter (X) tarafından gelmiş bir açıklama yok.