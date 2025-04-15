Twitter Çöktü mü? 15 Nisan Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?
Twitter’da gezinirken bir anda hiçbir şeyin yüklenmediğini fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. 15 Nisan’da birçok kullanıcı gönderi akışının durduğunu, tweet atamadığını veya sürekli 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' hatası aldığını bildirdi. Bu tarz bir sorunla karşılaşmak, akıllara ilk olarak “Twitter çöktü mü?” sorusunu getirdi.
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15 Nisan 2025 Twitter (X) Çöktü mü?
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Twitter (X) Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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