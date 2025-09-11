Gelmiş Geçmiş En İyi Taylor Swift Şarkısını Seçiyoruz!

Toplanın müziğin en efsanevi isimlerinden biri olan Taylor Swift'in en iyi şarkısını seçiyoruz. Evet bu zor bir karar farkındayız ama içlerinden biri daha iyi seçilmeli... Derin bir nefes alalım... Kalbimizden geçen yanıtı verelim. Hazırsak hadi gelmiş geçmiş en dev anket başlıyor!