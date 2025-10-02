Gelin Anlatıyoruz! Temizliğe Nereden Başlanır?
Temizliğe nereden başladığımız önemli. Bu yüzden küçük bir planlama yapmak, seni hem zamandan hem de enerjiden kurtarır. Evi köşe bucak temizlemek gözünde büyüse de doğru bir başlangıç noktası seçtiğinde işin sandığından çok daha kolay ilerliyor. Gel, adım adım hangi odadan başlanması gerektiğini, hangi detayların atlanmaması gerektiğini birlikte görelim!
1. Önce plan yap, sonra harekete geç.
2. Salonla başlamak seni motive eder.
3. Mutfak işini sona bırak.
4. Önce yukarı, sonra aşağı.
5. Kuru işlerden başla, ıslak işlere sonra geç.
6. Dağınıklığı toparla, sonra temizle.
7. Banyoyu en sona bırak.
8. Detaylarda kaybolma.
9. Doğru ürünleri doğru yerde kullan.
10. Kendine ödül koymayı unutma.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
