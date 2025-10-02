onedio
Gelin Anlatıyoruz! Temizliğe Nereden Başlanır?

Sultan Oğuz
02.10.2025 - 13:09

Temizliğe nereden başladığımız önemli. Bu yüzden küçük bir planlama yapmak, seni hem zamandan hem de enerjiden kurtarır. Evi köşe bucak temizlemek gözünde büyüse de doğru bir başlangıç noktası seçtiğinde işin sandığından çok daha kolay ilerliyor. Gel, adım adım hangi odadan başlanması gerektiğini, hangi detayların atlanmaması gerektiğini birlikte görelim!

1. Önce plan yap, sonra harekete geç.

Temizlik işine rastgele dalmak seni yorabilir. O yüzden başlamadan önce bir plan yapman çok önemli. Hangi odadan başlayacağına ve hangi sırayı takip edeceğine karar ver. Örneğin, önce salondan mı başlayacaksın yoksa önce yatak odasını mı toparlayacaksın? Planını küçük adımlara bölersen hem işini kolaylaştırırsın hem de her adımda motivasyonun seni canlı tutar.

2. Salonla başlamak seni motive eder.

Evin en çok kullanılan ve en çok göze çarpan alanı salon olduğu için buradan başlamak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Salon toparlandığında evin havası anında değişeceğinden sadece temizlik işini büyük oranda azaltmakla kalmazsın diğer odaları temizlemek için daha da heveslenirsin.

3. Mutfak işini sona bırak.

Mutfak temizlik konusunda en detaylı uğraş gerektiren yerlerden biri. Tezgah, ocak, dolap kapakları, bulaşıklar derken işin uzar gider. Eğer temizlik sırasının başında mutfağa girersen diğer odalara enerjin kalmaz. O yüzden evin geri kalanını halledip mutfağı en sona bırakmak hem mantıklı hem de pratik olur.

4. Önce yukarı, sonra aşağı.

Temizlikte altın kural: Yukarıdan başla, aşağıya doğru ilerle. Dolap üstlerini, rafları silmeden yere geçmek büyük bir hata olur çünkü silerken dökülen toz ve kırıntılar temizlediğin yeri yeniden kirletebilir. Bu yüzden önce yukarıları sil, sonra yere in. Böylece adım adım ilerlerken emeğin boşa gitmez.

5. Kuru işlerden başla, ıslak işlere sonra geç.

Toz almak veya süpürmek gibi kuru temizlik adımları, paspas yapmak ya da yüzeyleri silmekten önce gelir. Eğer sıralamayı karıştırırsan hem zaman kaybedersin hem de temizlediğin yerler tekrar kirlenir. O yüzden önce tüm evi süpür, tozunu al, ardından eline paspası alıp zemini parlat. Bu yöntem işleri çok daha pratik hale getirir.

6. Dağınıklığı toparla, sonra temizle.

Yıkanması gereken kıyafetler, masaların üstünde dağınıklık ya da ortalığa dağılmış eşyalar varken temizlik yapmak seni sadece daha çok uğraştırır. Bu yüzden temizliğe başlamadan önce odaları kısa bir toparlayarak işini kolaylaştırabilirsin. Üstelik her şeyi yerine koyduğundan hem hareket alanın açılır hem de temizlik çok daha hızlı ilerler.

7. Banyoyu en sona bırak.

Temizlik boyunca elini, süngeri veya bezi sık sık banyoda yıkaman gerekebilir. Eğer banyoyu en başta temizlersen, her geri dönüşünde orayı yeniden kirletmiş olursun. O yüzden banyoyu sona bırakmak çok daha mantıklı. Böylece en son bitirdiğinde banyon da tertemiz kalır ve işini gönül rahatlığıyla tamamlamış olursun.

8. Detaylarda kaybolma.

Temizlik sırasında “Şu dolabı da boşaltıp düzenleyeyim.” ya da “Kitaplığı baştan sıralayayım.” gibi aniden çıkan fikirler seni işinden uzaklaştırır. Oysa bugün amacın genel temizlik yapmak olmalı. O yüzden dolap içleri ve çekmece düzeni gibi detayları başka bir güne bırak. Böylece hem yorulmazsın hem de işine odaklanırsın.

9. Doğru ürünleri doğru yerde kullan.

Mutfakta kullandığın yağ çözücü ile banyodaki kireç çözücüyle aynı iş için uygun değil. Yanlış ürün kullandığında hem yüzeye zarar verebilir hem de boşuna zaman kaybedebilirsin. Örneğin camlarda camda leke yapmayan mikrofiber bir bez ve uygun sprey kullanmak temizliğini çok daha pratik hale getirir.

10. Kendine ödül koymayı unutma.

Temizlik bitince sadece yorgun olmamalısın, aynı zamanda kendini mutlu da hissetmelisin. O yüzden işin bittiğinde bir fincan kahve yap, sevdiğin diziyi aç ya da kendine küçük bir tatlı hazırla. Böylelikle hem kendini ödüllendirirsin hem de temizlik yapmayı sonraki seferler için daha motive edici hale getirirsin.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
