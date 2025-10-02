Gelin Anlatıyoruz! Temizliğe Nereden Başlanır?

Yıkanması gereken kıyafetler, masaların üstünde dağınıklık ya da ortalığa dağılmış eşyalar varken temizlik yapmak seni sadece daha çok uğraştırır. Bu yüzden temizliğe başlamadan önce odaları kısa bir toparlayarak işini kolaylaştırabilirsin. Üstelik her şeyi yerine koyduğundan hem hareket alanın açılır hem de temizlik çok daha hızlı ilerler.