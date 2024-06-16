Gelenekselci İktisat ve Davranışsal İktisat Arasındaki 11 Fark
Gelenekselci İktisat ve Davranışsal İktisat Arasındaki 11 Fark
Ekonomi dünyası, tıpkı diğer bilim dalları gibi, zaman içinde büyük değişimler ve dönüşümler geçirir. İçerisinde onu anlamaya çalışan birçok farklı teori barındırır. Bunlardan ikisi oldukça popüler: Geleneksel İktisat ve Davranışsal İktisat. Peki bu ikisi arasında ne gibi farklar var?
Hazırsanız, beraber öğrenelim!
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1. Temel Varsayımlar
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2. Karar Alma Süreçleri
3. Piyasa Davranışları
4. Risk ve Belirsizlik
5. Hata Yapma Olasılığı
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6. Tüketici Davranışları
7. Deney ve Gözlem
8. Politikalar ve Müdahaleler
9. Ekonomi Alanları
10. Bir de örnek üzerinden karşılaştıralım;
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