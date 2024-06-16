Gelenekselci İktisat ve Davranışsal İktisat Arasındaki 11 Fark

Gelenekselci iktisat, insanların rasyonel davrandığını ve her zaman faydalarını maksimize etmeye çalıştığını varsayar. Bu görüşe göre, bireyler tüm bilgiye sahiptir ve mantıklı kararlar alırlar.

Davranışsal iktisat ise insanların her zaman rasyonel olmadığını, duygusal ve bilişsel önyargılarla karar aldıklarını savunur. İnsan davranışlarının daha karmaşık olduğunu ve çeşitli psikolojik faktörlerden etkilendiğini öne sürer.