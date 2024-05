Gelecekte İnternet Ortamında Nelerin Değişeceğine Dair Öngörülerini Sunan 15 Kişi

İnternet sayesinde her an her bilgiye ulaşabilsek, arkadaşlarımızla konuşabilsek ve oyun oynayabilsek bile internetin aynı zamanda bir çok tehlikeli yanı da var. Peki internet bir gün bugün olduğundan daha bile karanlık olabilir mi? Gelin insanların neler düşündüklerine bir bakalım!