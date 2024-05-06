Gelecekte İnternet Ortamında Nelerin Değişeceğine Dair Öngörülerini Sunan 15 Kişi
Gelecekte İnternet Ortamında Nelerin Değişeceğine Dair Öngörülerini Sunan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnternet sayesinde her an her bilgiye ulaşabilsek, arkadaşlarımızla konuşabilsek ve oyun oynayabilsek bile internetin aynı zamanda bir çok tehlikeli yanı da var. Peki internet bir gün bugün olduğundan daha bile karanlık olabilir mi? Gelin insanların neler düşündüklerine bir bakalım!
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1. ''Bu kadar fazla reklam ve sansür insanların başka medya platformlarına yönelmesine sebep olacak.''
2. ''Anonimlik tamamen ortadan kalkacak.''
3. ''Şimdikinden çok daha garip ve rahatsız edici içerikler üretmeye teşvik edecek sosyal medya platformları çıkacak.''
4. ''Belki ölen insanların hesaplarını kapatmak yerine profillerinde 'Öldü.' yazabilir.''
5. ''Aynı Black Mirror'da olduğu gibi oy sistemleri gelebilir.''
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6. ''Ben yeni gelen ve gelecek nesillerin sosyal medyaya bu derece ilgili olacağını düşünmüyorum çünkü gitgide samimiyetsiz bir hale geliyor.''
7. ''Tüm milletler içi boş, sahte ve birbirinin birer taklidi haline gelecek.''
8. ''Çok daha fazla sanal gerçeklik deneyimleri yaşayabileceğimiz uygulamalar çıkacak.''
9. ''Bence şimdikinden çok da farklı olmaz. Sadece daha kötü olacağı kesin.''
10. ''Deepfake ve türevi teknolojiler yüzünden birçok istemeyeceğimiz şeyi görmeye maruz kalacağız.''
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11. ''İnternete girmek için belirli bir yaş sınırlaması gelebilir.''
12. ''Tüm siteler bot kullanıcılar ile dolacak ve kim insan kim robot ayırt etmek zor olacak.''
13. ''Yapay zeka Youtuberlar olacak.''
14. ''Algoritma daha da gelişecek artık insanların yaptığı her şey algoritma tarafından belirleniyor olacak.''
15. ''Okuduğun bilgilerin gerçek olup olmadığını anlamak çok zor olacak.''
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