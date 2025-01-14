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Bedia Ener Kimdir? Yaprak Dökümünün "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep Öldü mü, Neden Öldü?

Bedia Ener Kimdir? Yaprak Dökümünün "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep Öldü mü, Neden Öldü?

Yaprak Dökümü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 09:11

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Usta isimden gelen acı haber hayranlarını yasa boğdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Bedia Ener'in bugüne dek rol aldığı yapımlar hatırlandı. Peki Bedia Ener kimdir? Bedia Ener Öztep hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Bedia Ener neden öldü? 

İşte, detaylar...

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Bedia Ener Kimdir?

Bedia Ener kimdir

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bakırköy Halkevi'nde başlayan usta oyuncu 1968 yılından beri pek çok başarılı yapımda rol aldı. 

Tiyatro sahnesinde başarıyla adından söz ettiren Ener, rol aldığı film ve dizilerle de milyonları kendine hayran bırakıyor. Pek çoğumuz ise onu 2006 ila 2010 yıllarına damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir Hanım'ı olarak tanıyoruz.

Bedia Ener'in Oyunculuk Kariyeri

Bedia Ener'in Oyunculuk Kariyeri

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener, 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde başladığı kariyerine 1970 yılında Şehir Tiyatroları'nda devam etti. Bedia Ener, kariyer yaşamı boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi birçok toplulukta yer aldı. 

Sesiyle de hafızalarımıza kazınan Ener, J.K.Rowling'in tarafından kaleme alınan Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

1968 yılından beri ekranların ve tiyatro sahnesinin sevilen ismi olan Bedia Ener Öztep, son yıllarda gençlerle bir araya gelerek oyunculuk dersleri veriyordu.

1968 yılından beri ekranların ve tiyatro sahnesinin sevilen ismi olan Bedia Ener Öztep, son yıllarda gençlerle bir araya gelerek oyunculuk dersleri veriyordu.

Bugüne dek sayısız yapıma sesiyle renk katan kıymetli seslendirme sanatçısı ve oyuncu Bedia Ener, son dönemlerde oyunculuk dersleri veriyordu. Ankara'da yaşayan Ener, eğitmenlik yapıyor ve gençlere mentorluk yapıyordu.

Bedia Ener Öztep Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Bedia Ener Öztep Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Usta sanatçı Bedia Ener Öztep, 14 Ocak 2024 tarihinde 70 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun hayranlarını yasa boğan acı haberi oğlu tarafından sosyal medya hesabından 'Hoşça Kalın ben Melek oldum' notu ile paylaşıldı. 

Bedia Ener'in ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor. Oğlu ya da menajeri tarafından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bedia Ener Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Bedia Ener cihat tamer

  • Adresi Olmayan Ev - 2024

  • Aşka Düşman - 2024

  • Bakkal Amca: Mahmut Tuncer - 2024

  • Duy Beni - 2022

  • Ada Masalı - 2021

  • Alev Alev - 2021

  • Menajerimi Ara - 2020

  • Çatı Katı Aşk - 2020

  • Canevim - 2019

  • İkizler Memo-Can - 2018-2019

  • Meleklerin Aşkı - 2018

  • Dostlar Mahallesi - 2017

  • İsimsizler - 2017

  • Cenaze İşleri - 2017

  • Bana Sevmeyi Anlat - 2016-2017

  • Çifte Saadet - 2016

  • Azrail 2: Büyü - 2015

  • Son Çıkış - 2015

  • Adana İşi - 2015

  • Yolculuk - 2014

  • Kara Para Aşk - 2014 (2 Sezon)

  • Asla Vazgeçme - 2014

  • Hızır Ekip - 2013

  • Küçük Kıyamet - 2013 (3 Sezon)

  • Sürgün İnek - 2013

  • Evlerden Biri - 2012

  • Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

  • Tövbeler Tövbesi - 2011

  • Devrimden Sonra - 2011

  • Kendi Okulumuza Doğru - 2008

  • Yeşeren Düşler - 2006

  • Yaprak Dökümü - 2006-2011

  • Büyük Buluşma - 2004 (4 Sezon)

  • Şarkılar Seni Söyler - 2003

  • Mustafa Hakkında Herşey - 2003

  • Melek - 2003

  • Bizim Konak - 2003

  • Lahmacun ve Pizza - 2002

  • Derya & Deniz - 2002

  • Gülbeyaz - 2002

  • Bayanlar Baylar - 2002

  • Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme: Profesör McGonagall)

  • Karanlıkta Koşanlar - 2001

  • Derman Bey - 2001

  • Külyutmaz - 2000

  • Yasemince - 2000

  • Dadı - 2000

  • Şeytanın Gözyaşları  - 1998

  • Mirasyediler - 1995

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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