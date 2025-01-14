Bedia Ener Kimdir? Yaprak Dökümünün "Neyyir Hanım"ı Bedia Ener Öztep Öldü mü, Neden Öldü?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bakırköy Halkevi'nde başlayan usta oyuncu 1968 yılından beri pek çok başarılı yapımda rol aldı.

Tiyatro sahnesinde başarıyla adından söz ettiren Ener, rol aldığı film ve dizilerle de milyonları kendine hayran bırakıyor. Pek çoğumuz ise onu 2006 ila 2010 yıllarına damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir Hanım'ı olarak tanıyoruz.