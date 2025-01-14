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“Reklam İlişkisi Karşılığında 5 Milyon Dolar” İddiası: Savcılık Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’e Ne Soracak?

“Reklam İlişkisi Karşılığında 5 Milyon Dolar” İddiası: Savcılık Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’e Ne Soracak?

Serenay Sarıkaya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 09:21 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 09:38

Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı inceleme, ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı re'sen soruşturmasının ucu şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk ilişkisine kadar uzanmıştı. 

Şarkıcı Mert Demir'in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarına dair ortaya atılan iddialar sonucunda bu 'ilişki' hakkında da soruşturma olacağı ve Serenay - Mert ikilisinin ifade vereceği belirtilmişti. 

Yaşanan aşk üzerinden ikiliye savcılıkta hangi sorular sorulacağı merak edilirken Sabah'ta yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya - Mert Demir ikilisine sorulacak sorular alındığı iddia edilen 5 milyon dolar hakkında olacak... 

İşte detaylar 👇

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Dizi-film sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları artarak devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek re’sen soruşturma başlatmıştı.

Dizi-film sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları artarak devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek re’sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında birçok ismin savcılıkta ifade vermesi beklenirken bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in ilişkilerinin ‘gerçekliği’ tartışılmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında birçok ismin savcılıkta ifade vermesi beklenirken bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in ilişkilerinin ‘gerçekliği’ tartışılmaya devam ediyor.

İddialara göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkileri ‘sahte’, ikili bu ‘reklam’ ilişkisi için 5 milyon dolar aldı.

İddialara göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkileri ‘sahte’, ikili bu ‘reklam’ ilişkisi için 5 milyon dolar aldı.

KONU HAKKINDA MERT DEMİR ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:

Her gün konu hakkında yeni iddialar ortaya çıkarken SABAH gazetesinden Tuba Kalçık, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in savcılığa çağırılmaları durumunda kendilerine neler sorulacağını yazdı. İşte Tuba Kalçık’ın yazısından bir bölüm:

Her gün konu hakkında yeni iddialar ortaya çıkarken SABAH gazetesinden Tuba Kalçık, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in savcılığa çağırılmaları durumunda kendilerine neler sorulacağını yazdı. İşte Tuba Kalçık’ın yazısından bir bölüm:

“Savcılık, menajer Ayşe Barım'ın yanı sıra 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisini de adliyeye çağırma kararı aldı. 

Fakat onlarca sahte hesap bir anda devreye girip 'Savcılık, Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya-Mert Demir ikilisine ne soracak?' diyerek meseleyi magazinleştirmeye çalışıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin koca savcısının Serenay ile Mert'e 'İlişkiniz nasıl gidiyor? Arada kavga ediyor musunuz?' diye magazinsel sorular sormayacağını herkes iyi biliyor. 

Onlara muhtemelen 'Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?' diye sorular soracak. 

Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Osman Elmallı

seküler devlette kişilere sevgili ilişki konuları sorulmaz

gnyy

5 milyon doları ben alsam bırak ilişkiyi kendimi bile saklarım

moonlight

sense 8 izleyen varmı :)) benzer bi konu vardı

mask01

Final yapmış bir dizi ise izleyebilirim