“Reklam İlişkisi Karşılığında 5 Milyon Dolar” İddiası: Savcılık Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’e Ne Soracak?

“Savcılık, menajer Ayşe Barım'ın yanı sıra 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisini de adliyeye çağırma kararı aldı.

Fakat onlarca sahte hesap bir anda devreye girip 'Savcılık, Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya-Mert Demir ikilisine ne soracak?' diyerek meseleyi magazinleştirmeye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koca savcısının Serenay ile Mert'e 'İlişkiniz nasıl gidiyor? Arada kavga ediyor musunuz?' diye magazinsel sorular sormayacağını herkes iyi biliyor.

Onlara muhtemelen 'Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?' diye sorular soracak.

Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi.”