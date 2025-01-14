“Reklam İlişkisi Karşılığında 5 Milyon Dolar” İddiası: Savcılık Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’e Ne Soracak?
Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı inceleme, ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı re'sen soruşturmasının ucu şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk ilişkisine kadar uzanmıştı.
Şarkıcı Mert Demir'in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarına dair ortaya atılan iddialar sonucunda bu 'ilişki' hakkında da soruşturma olacağı ve Serenay - Mert ikilisinin ifade vereceği belirtilmişti.
Yaşanan aşk üzerinden ikiliye savcılıkta hangi sorular sorulacağı merak edilirken Sabah'ta yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya - Mert Demir ikilisine sorulacak sorular alındığı iddia edilen 5 milyon dolar hakkında olacak...
İşte detaylar 👇
Dizi-film sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları artarak devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek re’sen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında birçok ismin savcılıkta ifade vermesi beklenirken bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in ilişkilerinin ‘gerçekliği’ tartışılmaya devam ediyor.
İddialara göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkileri ‘sahte’, ikili bu ‘reklam’ ilişkisi için 5 milyon dolar aldı.
Her gün konu hakkında yeni iddialar ortaya çıkarken SABAH gazetesinden Tuba Kalçık, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in savcılığa çağırılmaları durumunda kendilerine neler sorulacağını yazdı. İşte Tuba Kalçık’ın yazısından bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
seküler devlette kişilere sevgili ilişki konuları sorulmaz
5 milyon doları ben alsam bırak ilişkiyi kendimi bile saklarım
sense 8 izleyen varmı :)) benzer bi konu vardı
Final yapmış bir dizi ise izleyebilirim