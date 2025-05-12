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Geldi Bahar Ayları, Gevşedi Gönül Yayları: Baharda Neden Aşık Oluyoruz?

etiket Geldi Bahar Ayları, Gevşedi Gönül Yayları: Baharda Neden Aşık Oluyoruz?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 23:46

Baharın ilk anlarından itibaren hepimizin içinde kelebekler uçuşmuyor mu? Bahara aşık olma ayları diye boşuna dememişler. Bahar geldiğinde her yer uyanınca insanın da içi kıpır kıpır oluyor. Güneş çıkıyor, çiçekler açıyor... Ee böyle zamanlarda insan aşık olmasın da ne yapsın öyle değil mi? Peki neden böyle oluyor hiç merak ettin mi? Bahar aylarıyla aşık olmamız arasındaki bağlantıya gel birlikte bakalım...

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Bahar güneşi içimizi açıyor!

Baharla birlikte güneşi daha sık görüyoruz. Güneş ışığı demek, mutlu olmak demek aslında. Çünkü güneş beyinde serotonin hormonunun salgılanmasını tetikliyor. Ruh halimizi olumlu etkileyen güneşle birlikte içimiz kıpır kıpır oluyor. Ee bu kadar enerjik hissedince insanın aşık olası geliyor tabii ki!

Baharla birlikte dopamin salgısı da artıyor.

Bahar aylarıyla birlikte dopamin seviyesi de yükseliyor. Bu da neden aşık olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Çünkü dopamin yükseldikçe heyecan yaşama isteği artıyor. Eee aşık olmaktan daha güzel bir heyecan var mı? Yeni bir aşka yelken açtığında işte bu heyecanı doyasıya yaşıyorsun. Yani baharla gelen dopamin artışıyla heyecan yaşama isteği aşık olmana neden oluyor olabilir.

Doğanın uyanışı bizi de etkiliyor.

Baharla birlikte her yer çiçek açıyor, ağaçlar uyanıyor ve kuşlar ortaya çıkıyor. Bu değişim bizim iç dünyamızı da etkiliyor doğal olarak. Doğadaki uyanış gibi bizim de tüm duygularımız uyanıyor. Aşk da bu duygulardan biri elbette. 

Bahar geldi mi kendimizi hemen dışarı atıyoruz!

Kıştan çıktıktan sonra kendimizi dışarıya attığımız doğru. Eve kapanmanın acısını çıkardığımız bahar ayında doğal olarak sosyal aktivite sayısı artıyor. Bu da tabii ki daha çok insanla tanışmak ve irtibatta olmak demek. Bu sosyal ortamlarda aşık olmak çok mümkün işte!

Kimyasal değişimler de aşık olmanın nedeni olabilir.

Bahar aylarıyla hormonlarımız da değişiyor. Hormon dengesinin değişmesiyle vücudumuzda kimyasal değişiklikler oluyor. Bu değişimlerle aşk gibi duygular da içimizde uyanmıyor. Böyle zamanlarda fiziksel çekicilik de önemli hale geliyor. İşte bu hormonal değişimler aşık olmamızın nedenlerinden olabilir gibi duruyor.

Baharla birlikte artık mevsimsel depresyonu da geride bırakıyoruz.

Ne dersek diyelim kışın kasvetli bir havası var. Kışın bitmesiyle de bu hava dağılıyor. Baharla birlikte bu depresif havayı da üzerimizden atıyoruz. Baharda herkes kendini daha enerjik daha mutlu daha motive hissediyor. Bu enerjik ruh da aşık olmamızın nedeni olabilir.

Kış biraz rutinlerle geçen bir dönem.

Ama bahar öyle mi? Baharla birlikte artık o rutin kırılıyor ve yenilikler dolu bir döneme giriyoruz. Artık baharla birlikte kış rutinlerimize veda ediyoruz ve yeni deneyimlere yelken açıyoruz. Bu yeni rutin arayışı bazen duygusal olarak da değişim arayışına neden olabiliyor.

Renklerin etkisini göz ardı etmemek gerek!

Bahar aylarında çiçekler açtıkça her yer rengarenk oluyor. Bu da insanın içini açıyor. Sadece renkler değil, kokular da insanı etkiliyor. Baharın güzel renkleri ve güzel kokuları ile duygusal hassasiyet artıyor. Bu da aşık olmamızın nedenlerinden biri olabilir.

Bahar gelince vücut saatimiz de değişiyor.

Gün ışığının artması ile biyolojik saatimiz değişiyor. Yani daha erken uyanıyor ve daha aktif oluyoruz. Bu değişim bize canlılık katıyor. Aktif bir beden ve zihin aşk gibi duygulara da etki ediyor tabii ki.

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Bahar demek aşk demek değil mi?

Hepimiz baharla aşkı kafamızda bir tutmuyor muyuz? Yani sanki sadece baharda aşık olabilirmişiz gibi. Edebiyattan müziğe, sanattan sinemaya her yerde baharla aşk birlikte geçiyor. Böyle olunca da insan baharda aşık olmak zorunda gibi hissediyor, öyle değil mi? 😍

Bahar, aynı zamanda umudun simgesi.

Bahardaki uyanış aslında bir umut ışığı. O yüzden de bu uyanışla insan yeni aşklara da yelken açmak istiyor. Yeni başlangıcı simgeleyen baharla birlikte aşık olma isteği çok da saçma değil sanki!

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