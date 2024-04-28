Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi
Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi
İnsanlık her dönemde kafa dağıtmak için bir takım oyunlar yaratmıştır ama tabi ki eski zamanlarda bu oyunlar daha basit düzeydeydi. Teknolojinin gelişimiyle oyun sektörü artık apayrı seviyelerde. Özellikle video oyunlarına öylesine bir ilgi var ki oyun şirketleri her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor.
Gelin bu büyük şirketlerine birde biz göz atalım...
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1. Sony Interactive Entertainment - 26,6 Milyar $
2. Tencent Interactive Entertainment - 25,60 Milyar $
3. Microsoft Gaming - 25,10 Milyar $
4. Nintendo - 13,9 Milyar $
5. Electronic Arts - 7,4 Milyar $
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6. Activision/Blizzard - 7,3 Milyar $
7. Epic Games - 5,8 Milyar $
8. Take Two Interactive - 5,3 Milyar $
9. Bandai Namco Entertainment - 3,1 Milyar $
10. Ubısoft - 2,5 Milyar $
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