Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi

Tencent, yatırım ve gelir açısından dünyanın en büyük ikinci oyun şirketidir. Çin menşeli şirket son yıllarda yakaladığı başarılı ivme ile büyük ve köklü şirketlere çok hızlı şekilde yetişti ve onları sollamayı başardı. Tencent Holding'in bu başarısında şüphesiz en büyük etken PUBG oyununda yakaladığı büyük sükse. Tüm dünyada büyük ses getiren oyun şirketin en büyük gelir kapısı diyebiliriz.

2011 yılında Riot Games ile başlayan yolculuğunda büyük yol kat eden şirket ayrıca Fortnite, League of Legends, Call of Duty ve daha pek çok popüler oyununda da önemli derecede hisse sahibi. İsmi geçen oyunlara baktığımızda neden listenin başında olduğunu daha iyi anlıyoruz.