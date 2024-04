Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi

Geçtiğimiz sene 7,4 milyar dolar gelir elde eden ve küresel video oyunu şirketlerinin devlerinden biri olan Electronic Arts (EA), video oyunları pazarının spor oyunları sektörünün de liderliğini sürdürüyor. FIFA ve Madden gibi en başarılı video oyunu serileri arasında yer alan dünyanın en büyük spor oyunu markalarına ev sahipliği yapmakta. Ancak EA'in ustalığı sporla sınırlı değil. Aynı zamanda başarılı oyun dışı serilere de öncülük ettiler ve portföylerini The Sims, Battlefield, Medal of Honor ve Need for Speed ​​gibi heyecan verici macera oyunlarıyla da genişletmeyi başardılar.