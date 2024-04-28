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Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi

etiket Geçtiğimiz Yıl En Çok Gelir Elde Eden Dünyanın En Büyük 10 Oyun Şirketi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 14:01

İnsanlık her dönemde kafa dağıtmak için bir takım oyunlar yaratmıştır ama tabi ki eski zamanlarda bu oyunlar daha basit düzeydeydi. Teknolojinin gelişimiyle oyun sektörü artık apayrı seviyelerde. Özellikle video oyunlarına öylesine bir ilgi var ki oyun şirketleri her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor.

Gelin bu büyük şirketlerine birde biz göz atalım...

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1. Sony Interactive Entertainment - 26,6 Milyar $

1. Sony Interactive Entertainment - 26,6 Milyar $

Sony Interactive Entertainment, oyun sektörünün en büyük şirketidir. Video oyunları yapma biçimleri, sektördeki diğer en iyi oyuncuların izlediği yöntemden daha farklı. Yaratıcılığa daha fazla odaklanıyorlar ve oyunlarının yüksek kalite ve yenilik standartlarını karşılamasını sağlıyorlar. PlayStation, PC, Xbox vb. gibi çeşitli oyun platformları için özel video oyunu geliştirme stüdyosuna sahip olmaları da onlar için büyük bir avantaj. Sony'i diğer oyun şirketlerinden ayıran bir diğer önemli şey de yüksek kaliteli oyunlar yaratmaya olan bağlılıkları diyebiliriz. Çeşitli oyun platformları için video oyunları üretseler de PlayStation oyunların da olan satışları her zaman diğerlerinden daha yüksek olmuştur.

2. Tencent Interactive Entertainment - 25,60 Milyar $

2. Tencent Interactive Entertainment - 25,60 Milyar $

Tencent, yatırım ve gelir açısından dünyanın en büyük ikinci oyun şirketidir. Çin menşeli şirket son yıllarda yakaladığı başarılı ivme ile büyük ve köklü şirketlere çok hızlı şekilde yetişti ve onları sollamayı başardı. Tencent Holding'in bu başarısında şüphesiz en büyük etken PUBG oyununda yakaladığı büyük sükse. Tüm dünyada büyük ses getiren oyun şirketin en büyük gelir kapısı diyebiliriz.

2011 yılında Riot Games ile başlayan yolculuğunda büyük yol kat eden şirket ayrıca Fortnite, League of Legends, Call of Duty ve daha pek çok popüler oyununda da önemli derecede hisse sahibi. İsmi geçen oyunlara baktığımızda neden listenin başında olduğunu daha iyi anlıyoruz.

3. Microsoft Gaming - 25,10 Milyar $

3. Microsoft Gaming - 25,10 Milyar $

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü video oyunu şirketi olarak da parlıyor. Oyun şubeleri  Xbox Game Studios, önemli bir kısmı yeni nesil  Xbox Series X/S konsolundan olmak üzere 25,10 milyar dolarlık etkileyici bir gelir elde etti. Ayrıca Microsoft'un etkisi, video oyunları geliştirmeye ve Mojang gibi dinamik stüdyolara sahip olmaya kadar uzanıyor. Microsoft'un portföyünün bir parçası olan bu İsveçli video oyun stüdyosu Minecraft gibi bir efsaneyi yarattı. Son zamanlarda bu ikonik yaratım hızla tarihteki en popüler video oyunu haline geldi ve Microsoft'un oyun endüstrisindeki müthiş varlığını daha da güçlendirdi.

4. Nintendo - 13,9 Milyar $

4. Nintendo - 13,9 Milyar $

Nintendo popüler ve sevilen bir oyun markası olan Japon şirketidir. Milyonlarca oyuncunun Nintendo Eğlence Sistemi ve onun ikonik karakteri Mario ile büyüdüğüne şüphe yok. Oyuncular Nintendo konsollarını sadece Mario, The Legend of Zelda ve Pokemon gibi özel oyunlar için satın alabiliyor.  Nintendo, 2000'li yılların başında oyun pazarında bazı çalkantılar ve sert rekabetle karşı karşıya kalsa da, 2017 yılında Nintendo Switch adlı hibrit konsolun piyasaya sürülmesiyle geri dönüş yapmayı başardı. Bunca yılın ardından 2023 yılında da zirvede bulunan yerini korumayı başardı.

5. Electronic Arts - 7,4 Milyar $

5. Electronic Arts - 7,4 Milyar $

Geçtiğimiz sene 7,4 milyar dolar gelir elde eden ve küresel video oyunu şirketlerinin devlerinden biri olan Electronic Arts (EA), video oyunları pazarının spor oyunları sektörünün de liderliğini sürdürüyor. FIFA ve Madden gibi en başarılı video oyunu serileri arasında yer alan dünyanın en büyük spor oyunu markalarına ev sahipliği yapmakta. Ancak EA'in ustalığı sporla sınırlı değil. Aynı zamanda başarılı oyun dışı serilere de öncülük ettiler ve portföylerini The Sims, Battlefield, Medal of Honor ve Need for Speed ​​gibi heyecan verici macera oyunlarıyla da genişletmeyi başardılar.

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6. Activision/Blizzard - 7,3 Milyar $

6. Activision/Blizzard - 7,3 Milyar $

Amerikalı oyun şirketleri Activision ile Blizzard Entertainment'ın 2008 yılında birleşmesinden doğan önemli bir isim. Kaliforniya dışında faaliyet gösteren Activision Blizzard'ın geçen yılki gelirleri 7,3 milyar dolardı. Bu mali zafer büyük ölçüde şirketin ana oyun serisi olan Call of Duty'ye bağlı. Serinin en son üyeleri olan Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Call of Duty: Modern Warfare 3, bir kez daha şirketin en büyük gelir kaynağı oldu. Bu, tarihsel olarak oyun dünyasına hakim olan bir serinin devam eden başarısının ve yenilikçiliğinin kanıtıdır.

7. Epic Games - 5,8 Milyar $

7. Epic Games - 5,8 Milyar $

1990'ların başında “Epic MegaGames” olarak kurulan şirket ancak son yıllarda sektörde büyük bir figür haline gelebildi. Hızla yükselişleri, 2017'de piyasaya sürülen, amiral gemisi oyunları olan battle royale fenomeni Fortnite'a bağlanabilir. Bu oyun, dünya çapında en sevilen video oyunlarından biri haline geldi. Üstelik hem Tencent hem de Sony, Epic'in potansiyelini fark ederek şirketteki azınlık hisselerine yatırım yaptı ve şirket böylece oyun dünyasında zorlu bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmış oldu. Gün geçtikçe daha da büyüyen Epic Games, geçtiğimiz yıl 5,8 milyar dolar gelir elde etti.

8. Take Two Interactive - 5,3 Milyar $

8. Take Two Interactive - 5,3 Milyar $

Bir holding şirketi olarak faaliyet gösteren Take-Two'nun birden fazla stüdyosu var ve çeşitli markalar altında çeşitli video oyunları üretiyorlar. Mesela 2K stüdyoları ünlü NBA 2K serisinin arkasında. Ancak gerçek yıldızlar, yan kuruluşu Rockstar Games tarafından geliştirilen anıtsal franchise'lar olan ikonik Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri. Her iki seri de dünyanın en yüksek hasılat yapan video oyunu serileri listesine girmeyi başardı. Grand Theft Auto VI oyunlarını piyasaya sürdüklerinde gelirleri şüphesiz hızlı bir şekilde artacaktır.

9. Bandai Namco Entertainment - 3,1 Milyar $

9. Bandai Namco Entertainment - 3,1 Milyar $

Öncelikle bir oyuncak üreticisi olarak bilinen Bandai Namco, dünyanın en büyük video oyunu şirketleri arasında etkileyici bir şekilde kendine yer edinmeyi başardı. 2005 yılında Bandai ve Namco'nun birleşmesiyle kurulan şirket, Pac-Man ve Sonic the Hedgehog gibi klasik birinci nesil video oyunu serilerinin yanı sıra popüler dövüş oyunu serisi Tekken'i geliştirmesiyle tanınıyor. Bu klasiklerin ötesinde Bandai Namco, Dragon Ball gibi başlıklarla anime video oyunları alanında da başarılı oldu. Geçtiğimiz yılsa 3,1 milyar dolar gelir ederek sektörde isminin hala önemli olduğunu herkese göstermiş oldu.

10. Ubısoft - 2,5 Milyar $

10. Ubısoft - 2,5 Milyar $

Ubısoft, çeşitli popüler oyun serileri ile tanınan bir oyun şirketidir. Grafikler ve görseller söz konusu olduğunda Ubısoft üst düzey bir şirket olarak kabul ediliyor. 1986 yılında kurulan Ubısoft, sektörün önde gelen yayıncılarından ve geliştiricilerinden biri haline geldi. Şirketin en dikkate değer serilerinden bazıları ise Assassins Creed, Far Cry ve Watch Dogs'dur. Son yıllarda değer kaybeden firma geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolar gelir elde etti.

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