Mirasınızı Nasıl Yönetmelisiniz? Ani Servet Kazanımında Yapılması Gerekenler
Diyelim ki bir anda hiç beklemediğiniz bir yerden size bir miras kaldı. Peki bu parayı nasıl yöneteceğinizi biliyor musunuz? Eğer doğru şekilde yönetmezseniz bu parayı çar çur edebilirsiniz. Genelde böyle durumlarda bütün para hemen harcanıyor. Eğer siz de ani bir serveti nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız o zaman bu içeriğe bir göz atın deriz!
Hiç beklemediğiniz anda bir para kazandığınızı düşünelim...
İlk olarak bu süreci yönetirken bir profesyonelle çalışmanız sizin için iyi olabilir.
Bu sizin için yeni bir süreç ve bu konuda bilgisiz olmanız kadar doğal bir şey yok. O yüzden bir danışmanla çalışmanızda fayda var. Profesyonel olarak bu işleri yapan kişi paranızı nasıl daha iyi yöneteceğinizi ve en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı size anlatacaktır. Bu da servetinizin bir anda bitmesinin önüne geçerek uzun vadede paranızın değerlenmesini sağlayacaktır.
"Para geldi, bunu hemen ezelim" diye düşünmeyin sakın!
Böyle yüklü miktarlardaki kazanımlarda genelde insanlar bunu hemen harcamak istiyorlar. İşte bu, yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü ne kadar çok olsa da gereksiz harcamalar sonunda bu para eriyip gidebilir. Bunu önlemenin yolu elbette serveti kazandıktan sonra lüks harcamalardan uzak durmak. Hatta uzmanlar ani servet kazanımı sonrasında en az 1 yıl böyle lüks harcamalar yapmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.
Her konuda eğitim şart!
Yatırım yapmaktan bahsetmişken bununla ilgili de birkaç şey söyleyelim.
Servetinizi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine birden fazla ayrı yere yatırmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede paranız daha güvende olacaktır. Borsa, altın gibi farklı farklı alanları düşünerek paranızı bölüştürmek riski azaltarak paranızın değerini korumanıza yardımcı oluyor.
Çok para çok sorumluluk demek!
Acil durumlar için bir fonunuz olmalı.
Ani bir servet kazandığınızda bir anda çevreniz dolar taşar.
Bir anda zenginleşen herkesin çevresi hemen kalabalıklaşır. Aileniz, akrabanız ya da arkadaşlarınız böyle bir servetiniz olduğunu duyunca sizden yardım isteyebilirler. Elbette finansal durumunuza göre yardımcı olabilirsiniz ama buna bir sınır koymanız gerek. Bütçenizi ve yatırımlarınızı planlayarak yardım etmelisiniz. Çünkü kontrolsüz yapacağınız yardımlar servetinizin hızlıca tükenmesine neden olacaktır.
Maddi durumunuzu yakından takip etmeniz gerekiyor.
Bu sadece kazandığınız servetle ilgili değil elbette. Normalde de gelirlerinizi ve giderlerinizi takip etmeniz gerekiyor. Bu takibi zaten bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Ama bir de ani bir servet kazandıysanız o zaman bunu kesin yapmanız gerek. Masraflarınızı belirlemeli ve gereksiz harcamalarınızı yazmalısınız. Bu sayede kendinizi çok daha iyi kontrol edebilirsiniz.
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