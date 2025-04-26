onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Mirasınızı Nasıl Yönetmelisiniz? Ani Servet Kazanımında Yapılması Gerekenler

etiket Mirasınızı Nasıl Yönetmelisiniz? Ani Servet Kazanımında Yapılması Gerekenler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 14:01

Diyelim ki bir anda hiç beklemediğiniz bir yerden size bir miras kaldı. Peki bu parayı nasıl yöneteceğinizi biliyor musunuz? Eğer doğru şekilde yönetmezseniz bu parayı çar çur edebilirsiniz. Genelde böyle durumlarda bütün para hemen harcanıyor. Eğer siz de ani bir serveti nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız o zaman bu içeriğe bir göz atın deriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hiç beklemediğiniz anda bir para kazandığınızı düşünelim...

Beklemediğiniz anda kalan bir mirası nasıl yöneteceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bunu bilmemek çok normal aslında, insana sürekli miras kalmıyor ki. Diyelim böyle beklenmeyen bir anda bir yerden para geldi, işte o zaman dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var.

İlk olarak bu süreci yönetirken bir profesyonelle çalışmanız sizin için iyi olabilir.

Bu sizin için yeni bir süreç ve bu konuda bilgisiz olmanız kadar doğal bir şey yok. O yüzden bir danışmanla çalışmanızda fayda var. Profesyonel olarak bu işleri yapan kişi paranızı nasıl daha iyi yöneteceğinizi ve en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı size anlatacaktır. Bu da servetinizin bir anda bitmesinin önüne geçerek uzun vadede paranızın değerlenmesini sağlayacaktır.

"Para geldi, bunu hemen ezelim" diye düşünmeyin sakın!

Böyle yüklü miktarlardaki kazanımlarda genelde insanlar bunu hemen harcamak istiyorlar. İşte bu, yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü ne kadar çok olsa da gereksiz harcamalar sonunda bu para eriyip gidebilir. Bunu önlemenin yolu elbette serveti kazandıktan sonra lüks harcamalardan uzak durmak. Hatta uzmanlar ani servet kazanımı sonrasında en az 1 yıl böyle lüks harcamalar yapmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Her konuda eğitim şart!

Böyle bir para kazandınız ve onu en güzel şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız o zaman bunun için bir eğitim almanız iyi bir fikir olabilir. Elinize geçen bu serveti nasıl değerlendireceğinizi öğrenmek için profesyonel bir eğitim almayı düşünebilirsiniz. Tabii eğitim almanın yanında başarılı yatırımcıları da takip edebilirsiniz.

Yatırım yapmaktan bahsetmişken bununla ilgili de birkaç şey söyleyelim.

Servetinizi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine birden fazla ayrı yere yatırmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede paranız daha güvende olacaktır. Borsa, altın gibi farklı farklı alanları düşünerek paranızı bölüştürmek riski azaltarak paranızın değerini korumanıza yardımcı oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok para çok sorumluluk demek!

Çok paraya sahip olmanın sizi rahatlatacağı kesin ama bunun size büyük bir sorumluluk getireceğini de unutmamalısınız. Böyle bir para hesabınıza geçtiğinde bunun vergi olarak da bir yükümlülüğü olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Bunlarla uğraşmak zor olacağı için bir mali müşavirle birlikte çalışabilirsiniz.

Acil durumlar için bir fonunuz olmalı.

Evet şu an elinizde büyük bir para var. Ama ileride ne olacağı belli olmaz. Bu yüzden her zaman bir acil durum fonunuz olmalı. Uzmanlara göre ihtiyaçlarınızı karşılamak için 6-12 aylık bir birikiminiz olması gerekiyor. Yani herhangi bir durum olduğunda bir süre bu fondan idare edebilmelisiniz.

Ani bir servet kazandığınızda bir anda çevreniz dolar taşar.

Bir anda zenginleşen herkesin çevresi hemen kalabalıklaşır. Aileniz, akrabanız ya da arkadaşlarınız böyle bir servetiniz olduğunu duyunca sizden yardım isteyebilirler. Elbette finansal durumunuza göre yardımcı olabilirsiniz ama buna bir sınır koymanız gerek. Bütçenizi ve yatırımlarınızı planlayarak yardım etmelisiniz. Çünkü kontrolsüz yapacağınız yardımlar servetinizin hızlıca tükenmesine neden olacaktır.

Maddi durumunuzu yakından takip etmeniz gerekiyor.

Bu sadece kazandığınız servetle ilgili değil elbette. Normalde de gelirlerinizi ve giderlerinizi takip etmeniz gerekiyor. Bu takibi zaten bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Ama bir de ani bir servet kazandıysanız o zaman bunu kesin yapmanız gerek. Masraflarınızı belirlemeli ve gereksiz harcamalarınızı yazmalısınız. Bu sayede kendinizi çok daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın