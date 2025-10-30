onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Gastronomide Oyunun Kurallarını Değiştiren Okul: USLA

Gastronomide Oyunun Kurallarını Değiştiren Okul: USLA

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.10.2025 - 15:15

USLA Akademi, adının da açılımında olduğu gibi Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’dir. Mutfakta yalnızca yemek yapmayı değil, Anadolu misafirperverliği ve kültürü, sürdürülebilirlik, teknoloji ve kişisel disiplinle iç içe bir yolculuğu öğretir. 15 yıllık deneyimi, yenilenen eğitim anlayışı ve İstanbul’un kalbinde, Kanyon’daki modern kampüsüyle, gastronomi eğitiminde standartları yeniden tanımlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deneyimli Şeflerle Gerçek Mutfak Tecrübesi

Deneyimli Şeflerle Gerçek Mutfak Tecrübesi

Bir gastronomi okulunun kalbi eğitmen kadrosudur. USLA Akademi’nin mutfaklarında, alanında uzman şeflerle çalışmak yalnızca teknik beceri değil, mesleğin ruhunu ve gerçek saha tecrübesi de kazandırır. Öğrenciler tedarikten tabak düzenine kadar tüm süreci deneyimleyerek gerçek mutfak dünyasına hazırlanır. USLA Kanyon kampüsü; İtalyan, Uzakdoğu, Burger, Çikolata ve Kahve mutfaklarını barındıran restoranlarıyla öğrencilerine benzersiz bir saha ortamı sunar.

Modüler ve Esnek Müfredat

Modüler ve Esnek Müfredat

USLA Akademi, modüler eğitim modeliyle katılımcılara kendi hızlarına, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre öğrenme olanağı tanır. Tekdüze programlar yerine kişiye özel yapılandırılan bu sistem, hem profesyonel aşçılık hem de pastacılık ve ekmekçilik gibi alanlarda derinleşme ve uzmanlaşma fırsatı sağlar. Her modül, sahici mutfak deneyimleriyle desteklenir.

Sürdürülebilirlik Odaklı Eğitim

Sürdürülebilirlik Odaklı Eğitim

Günümüz mutfaklarının en önemli değeri sürdürülebilirliktir. USLA Akademi bu yaklaşımı teoride bırakmaz; günlük pratiğin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Yerel üreticilerle iş birliği, atık azaltma, sorumlu tedarik zinciri yönetimi, kadın üreticileri destekleme ve doğa dostu mutfak uygulamaları müfredatın merkezindedir.

Kampüsün kompost tesisinde öğrenciler, gıda atıklarının nasıl dönüştüğünü bizzat gözlemler; atıkların bir kısmı mama, bir kısmı ise doğal gübreye çevrilir. USLA, Türkiye’nin en kapsamlı gıda atığını sıfırlama girişimi olan Sorumlu Restoran Hareketi’nin de aktif paydaşıdır.

Saha Gezileri ve Uluslararası Deneyim

Saha Gezileri ve Uluslararası Deneyim

USLA’da eğitim yalnızca sınıfta değil, sahada devam eder. Balık pazarları, çiftlikler, restoran mutfakları ve pastanelere yapılan teknik geziler öğrencilerin sektörü yerinde gözlemlemesini sağlar.

Ayrıca, USLA’nın güçlü iş birlikleri sayesinde öğrenciler hem Türkiye’nin önde gelen işletmelerinde hem de dünyanın ülkelerindeki farklı mutfaklarda staj yapma fırsatı bulur. Bu sayede mezunlar, yerel kökleri korurken küresel vizyon kazanır.

Geçerliliği Olan Diplomalar ve Burs İmkanları

Geçerliliği Olan Diplomalar ve Burs İmkanları

USLA Akademi, uluslararası akreditasyona sahip programlarıyla mezunlarına dünya çapında geçerli diplomalar sunar. Sağlanan burslar ve yurt dışı staj imkanları, öğrencilerin kariyer yolculuklarını güçlendirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Disiplin, Merak ve Vizyon

Disiplin, Merak ve Vizyon

Bir şefi başarılı kılan sadece yetenek değil, öz disiplin ve meraktır. USLA Akademi, öğrencilerine “yes, chef” disipliniyle çalışmayı, teknolojiyle entegre olmayı ve merakını daima diri tutmayı öğretir.

Kendini gastronominin tüm paydaşlarını birbirine bağlayan bir köprü olarak konumlayan USLA, sürekli ölçümleme, içerik güncelleme ve yenilikçi öğretim yöntemleriyle gastronominin geleceğini şekillendirir.

#işbirliği

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın