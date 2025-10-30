Gastronomide Oyunun Kurallarını Değiştiren Okul: USLA

USLA Akademi, modüler eğitim modeliyle katılımcılara kendi hızlarına, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre öğrenme olanağı tanır. Tekdüze programlar yerine kişiye özel yapılandırılan bu sistem, hem profesyonel aşçılık hem de pastacılık ve ekmekçilik gibi alanlarda derinleşme ve uzmanlaşma fırsatı sağlar. Her modül, sahici mutfak deneyimleriyle desteklenir.