Galatasaray - Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray - Frankfurt Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
16.09.2025 - 21:32

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de üst üste şampiyonluklar yaşayan sarı kırmızılılar, Avrupa’da da başarı hedefliyor. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar netleşti. 

İşte Galatasaray - Frankfurt maçına dair merak edilenler.

Galatasaray - Frankfurt Maçı Ne Zaman?

Mücadele 18 Eylül Perşembe günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu başladı ve gözler temsilcimiz Galatasaray’ın ilk maçına çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray - Frankfurt Maçı Saat Kaçta?

Deutsche Bank Park’ta oynanacak zorlu karşılaşma TSİ ile 22.00’de başlayacak. 

Galatasaray, deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek gruplara 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Galatasaray - Frankfurt Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak.

