Galatasaray–Fenerbahçe Derbisi Öncesi Bilmen Gereken 10 İlginç Bilgi
Merakla beklediğimiz ve beklerken heyecanın dorukta olduğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisine az bir süre kaldı. Bu süre zarfında aklımıza da pek çok ilginç bilgiler geldi. Derbi öncesi hafızaları tazelemek istedik ve pek çok yerde bulamayacağın ilginç bilgileri listeledik!
1. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi "Kıtalar Arası Derbi" olarak geçiyor. Hatta...
2. İkilinin oynadığı ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde oynandı. Yani 116 yıl önce!
3. 116 yıl önce oynanan maçta ilk golü Emin Bülent Serdaroğlu atmıştı.
4. Her iki takımda oynayıp derbiye çıkan oyuncular da var. Kim bunlar?
5. Sadece bir dakika süren bir derbi gördünüz mü? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşandı!
6. Derbi tarihinde şimdiye kadar rekor seyirci sayısı 21 Eylül 2003'te yapılan maçta görüldü!
7. Her iki takım, yıllardır süren rekabete rağmen dost olarak anılıyor!
8. Ezeli rekabetlerine karşın centilmenlik gösterileri de yaşanıyor. Mesela... 👇
9. İstatistik konuşuyor: İki takımın oynadığı maçlarda en çok görülen skor 1 - 0 olmuş.
10. Şimdiye kadar tam 19 ayrı stadyumda karşı karşıya geldiler!
Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili aradığın, merak ettiğin ne varsa "Yandex Arama"da kolayca bulabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri