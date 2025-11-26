onedio
Galatasaray–Fenerbahçe Derbisi Öncesi Bilmen Gereken 10 İlginç Bilgi

Erkan Tuna Budak
26.11.2025 - 13:32

Merakla beklediğimiz ve beklerken heyecanın dorukta olduğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisine az bir süre kaldı. Bu süre zarfında aklımıza da pek çok ilginç bilgiler geldi. Derbi öncesi hafızaları tazelemek istedik ve pek çok yerde bulamayacağın ilginç bilgileri listeledik!

1. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi "Kıtalar Arası Derbi" olarak geçiyor. Hatta...

Derbiye 'Kıtalar Arası' denmesinin sebebi, rakiplerden birinin Asya, diğerinin Avrupa yakasında olmasından kaynaklanıyor ve hatta bu kalıp İngilizceye 'The Intercontinental Derby' olarak geçmiş!

2. İkilinin oynadığı ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde oynandı. Yani 116 yıl önce!

Galatasaray - Fenerbahçe, sahada ilk kez bu tarihte karşı karşıya geldi. Bu maç Papazın Çayırı'nda oynandı. Yani şimdiki adıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda!

3. 116 yıl önce oynanan maçta ilk golü Emin Bülent Serdaroğlu atmıştı.

Çok yönlü bir kişilik olan Serdaroğlu, hem spor hem de edebiyat tarihinde iz bırakmıştı. Galatasaray Lisesi mezunu olan Serdaroğlu, Ali Sami Yen'in öncülüğünde kulübü kuran isimler arasında yer alıyor. Kulübün 2 numaralı kurucu üyesi ve aynı zamanda Galatasaray Futbol Takımı'nın ilk Türk kaptanı olma unvanını taşımış.

4. Her iki takımda oynayıp derbiye çıkan oyuncular da var. Kim bunlar?

Şener Özbayraklı, Garry Rodrigues, Burak Yılmaz, Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Tanju Çolak, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci ve hatta Colin-Kazim-Richards da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen oyunculardan.

5. Sadece bir dakika süren bir derbi gördünüz mü? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşandı!

Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray ise 1. dakikada Icardi'yle müsabakada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.

6. Derbi tarihinde şimdiye kadar rekor seyirci sayısı 21 Eylül 2003'te yapılan maçta görüldü!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

7. Her iki takım, yıllardır süren rekabete rağmen dost olarak anılıyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakipler olarak görülse de aslında dost takımlar. Bu yüzden her derbi öncesi taraftarların ağzından en az bir kez 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk!' cümlesini duyabiliyoruz!

8. Ezeli rekabetlerine karşın centilmenlik gösterileri de yaşanıyor. Mesela... 👇

116 yıldır süren rekabet süresince pek çok centilmenlik de yapıldı. Bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara 'Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim.' diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletmişti. Oyuncular iyileştikten sonra 20 Ekim 1914'te oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 6 - 1 skor ile yendi.

9. İstatistik konuşuyor: İki takımın oynadığı maçlarda en çok görülen skor 1 - 0 olmuş.

İki takımın 116 yıllık geçmişinde geride kalan 403 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı. Tam da ortamda satılacak bilgi!

10. Şimdiye kadar tam 19 ayrı stadyumda karşı karşıya geldiler!

Fenerbahçe ile Galatasaray, 403 maçın sığdığı rekabette 19 ayrı statta karşılaştı. Rakipler İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs, Antalya ve Şanlıurfa 11 Nisan statlarında rekabetlerini sürdürdüler.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
