Futbol Gurmelerine Özel Test: Süper Lig Yıldızlarını Ne Kadar Tanıyorsun?
Futbolseverler buraya! Süper Lig'in yıldız oyuncularını ne kadar iyi tanıyorsun? Eğer kendine güveniyorsan seni hemen şöyle alalım çünkü soruları cevaplarken biraz zorlanabilirsin! 👇
1. Icardi’nin son dönemde kullandığı gol sevinci “elleri siper yapıp selamlama” hareketi ilk olarak hangi maçta viral oldu?
2. Ederson, oynadığı her maçtan önce yaptığı hangi totemi ile bizi şaşkına çevirmişti?
3. 2024 verilerine göre Süper Lig’in en hızlı oyuncusu kim diye sorsak, bilebilir misin?
4. Abdülkerim Bardakcı’nın maçlardan önce yaptığı ve takım arkadaşlarının anlattığı uğuru nedir?
5. Osimhen, ikonikleşmiş maskesini ilk kez hangi maçta taktı?
6. Süper Lig'in en yaşlı oyuncusu bunlardan hangisi diye sorsak?
7. Hangi kaleci, maç başına sadece 0,2 gol yiyerek en az gol yiyen kaleci olma ünvanını aldı?
8. Trabzonspor ile şampiyonluk kazanan ve bacağına dövme yaptıran oyuncu kim?
9. Bir dönem Konyaspor ve Fenerbahçe’de yer alan ve iki farklı kariyer imkânı olan Mehmet Umur Nayır, hangi üniversite ve bölümde okumasıyla tanınmıştır?
10. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde, kulüpleriyle 100. kuruluş yıllarında lig şampiyonluğu yaşayarak bu onura sahip tek futbolcu kim?
