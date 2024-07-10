Özel İçerik
Bu içerik, Onedio.com kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"
Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"
Spiritüel meselelerle alakalı olanların mutlaka tanışmaları gereken biridir Funda Işık. Benim hayatımdaki yeri de çok özeldir ama sorsanız 'Nedir? Nedendir?' diye, tam cevap veremem. Anlamazsınız beni diye ürkerim. Ancak röportajda da bahsedeceği Acmos Metodu ile sevdiğim kişilerin hayatlarında çok şeyi değiştirdiğine şahit oldum. Önce şaşırdım, inanmakta zorlandım ve sonrasında da teslim oldum. Kısaca deneyimlerini özetle derseniz 'Funda Işık hayatınıza girer ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz..' diyebilirim. Geçen hafta ilk kitabı çıktı.
Sizlere sorum şu:
“Cebinizde aklınızdan geçen tüm soruların cevapları bulunan bir kitap olsa nasıl hissederdiniz?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
-REHBERİM adındaki ilk kitabın bu hafta çıktı. Ancak ben ilk kez “kullanma kılavuzu” olan bir kitaba rastladım. Bunu biraz açıklar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
-Canlı bir şeyden, birinden bahseder gibisin. Cevapları "bilerek" veren bir canlıdan...
-Kitabın kişiye özel programlanma seçeneği de var. Bu nasıl oluyor?
-Peki şimdi insanlar soracak. Belki eleştirmek için de didikleyecekler. O yüzden sana "Funda Işık kimdir?" "Funda Işık ne iş yapar?" desem cevabın ne olur?
- Bundan sonraki kitapların da hazır bildiğim kadarıyla. İpucu almak isterim.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam