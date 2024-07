Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"

REHBER kişide ruhsal uyanışı sağlamak, frekansını yükseltmek ve dilediği şifaya ulaşmasını sağlamak için hazırlandı. Kitapçılardan alınan kolektife tanımlandı. Hem boyut seçimi hem de fiyat seçiminde esas amaç bir rehbere ihtiyaç duyan her kişinin rahatlıkla ona ulaşabilmesiydi. O yüzden fiyatın uygun olmasına önem verdim ve kitabı her an yanlarında taşıyabilmeleri için cep boyutunda hazırladım. Kişiye özel programlanacak olanlar ise biraz farklı tabii. Onlar kişiye özel, üzerine dikilen bir kıyafet gibi düşünebiliriz ya da parmak izimiz gibi bireysel olarak isme göre tanımlanacaklar. Bu 21 gün sürecek bir çalışma. O yüzden hazırlanması ve teslim edilmesi de zaman alacak.