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Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"

etiket Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"

Pelin Çini
Pelin Çini - yazio
10.07.2024 - 23:41 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 23:45

Spiritüel meselelerle alakalı olanların mutlaka tanışmaları gereken biridir Funda Işık. Benim hayatımdaki yeri de çok özeldir ama sorsanız 'Nedir? Nedendir?' diye, tam cevap veremem. Anlamazsınız beni diye ürkerim. Ancak röportajda da bahsedeceği Acmos Metodu ile sevdiğim kişilerin hayatlarında çok şeyi değiştirdiğine şahit oldum. Önce şaşırdım, inanmakta zorlandım ve sonrasında da teslim oldum. Kısaca deneyimlerini özetle derseniz 'Funda Işık hayatınıza girer ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz..' diyebilirim. Geçen hafta ilk kitabı çıktı. 

Sizlere sorum şu: 

“Cebinizde aklınızdan geçen tüm soruların cevapları bulunan bir kitap olsa nasıl hissederdiniz?” 

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-REHBERİM adındaki ilk kitabın bu hafta çıktı. Ancak ben ilk kez “kullanma kılavuzu” olan bir kitaba rastladım. Bunu biraz açıklar mısın?

-REHBERİM adındaki ilk kitabın bu hafta çıktı. Ancak ben ilk kez “kullanma kılavuzu” olan bir kitaba rastladım. Bunu biraz açıklar mısın?

İlk günden beri sık sık dile getirdiğim bir cümle var: 'Bu, bir kitaptan fazlası' ismi üzerinde bu bir rehber yani hayatınızda bir takım kararlar vermemiz gerektiğinde, seçimler yapmak durumunda kaldığımızda ve neyin doğru olduğuna karar veremediğimiz zamanlarda bize yol gösterecek, 'ışık' olacak bir yol arkadaşı. Kullanma kılavuzu derken kitaba doğru soruyu yöneltmekten bahsediyorum. Mesela siz kariyer hayatında bir sıkıntı içindesiniz, soruyu iş ile alakalı sorarsınız ancak aslında kariyerinizde yaşanan o pürüzün sebebi sağlığınızla ilintilidir. İşte o zaman REHBER size sağlığınız ile alakalı bir cevap verir. Kısacası o, sorunuzu sizin bile belki henüz farkında olmadığınız bir şekilde cevaplar.

-Canlı bir şeyden, birinden bahseder gibisin. Cevapları "bilerek" veren bir canlıdan...

-Canlı bir şeyden, birinden bahseder gibisin. Cevapları "bilerek" veren bir canlıdan...

Bu konuda mütevazı olamayacağım, 'Rehber' senin de söylediğin gibi aslında canlı. Çünkü bir frekansı var, kişi onu eline aldığı anda onunla uyumlanıyor ve çalışmaya başlıyor.  Ben onu şu an tıbben imkansız olduğu için sahip olamadığım üçüncü çocuğum olarak görüyorum desem yeridir. Yazmadım, doğurdum, dünyaya getirdim sanki. REHBER kozmik enerji barındıran bir kitap. 'O nedir?' diyen olursa birçok kaynaktan ulaşabilecekleri bir yanıtı olmasına rağmen cevaplayayım:  Ruh, beden ve zihin üçlemesine göre çalışan kozmik enerji; temizleme, koruma ve şifa sağlayıcı olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış, destekleyici ve tamamlayıcı tıp tekniği olarak, dünyanın bir çok yerinde, olumlu sonuçlar alınmış, kullanılan ve önerilen bir enerji sistemidir. Bunu yanı sıra kitabın hazırlık aşamasında frekansını oluştururken  20 yıla yakındır içerisinde olduğum  Acmos Method  ile çalıştım. Acmos Dr. René Naccachian tarafından 1986 yılında SBJ (SBJ Uluslararası Teknik ve Bilimsel Araştırma merkezi) bünyesinde Paris, Fransa'da geliştirilmiş bir sistem. Dr. René Naccachian, 'Titreşimsel' bilim ile Doğu Tıbbı arasında paralel bir bağ kurmuş Acmos'u da bu bağ üzerine geliştirmiş.

-Kitabın kişiye özel programlanma seçeneği de var. Bu nasıl oluyor?

-Kitabın kişiye özel programlanma seçeneği de var. Bu nasıl oluyor?

REHBER kişide ruhsal uyanışı sağlamak, frekansını yükseltmek ve dilediği şifaya ulaşmasını sağlamak için hazırlandı. Kitapçılardan alınan kolektife tanımlandı. Hem boyut seçimi hem de fiyat seçiminde esas amaç bir rehbere ihtiyaç duyan her kişinin rahatlıkla ona ulaşabilmesiydi. O yüzden fiyatın uygun olmasına önem verdim ve kitabı her an yanlarında taşıyabilmeleri için cep boyutunda hazırladım.  Kişiye özel programlanacak olanlar ise biraz farklı tabii. Onlar kişiye özel, üzerine dikilen bir kıyafet gibi düşünebiliriz ya da parmak izimiz gibi bireysel olarak isme göre tanımlanacaklar. Bu 21 gün sürecek bir çalışma. O yüzden hazırlanması ve teslim edilmesi de zaman alacak.

-Peki şimdi insanlar soracak. Belki eleştirmek için de didikleyecekler. O yüzden sana "Funda Işık kimdir?" "Funda Işık ne iş yapar?" desem cevabın ne olur?

-Peki şimdi insanlar soracak. Belki eleştirmek için de didikleyecekler. O yüzden sana "Funda Işık kimdir?" "Funda Işık ne iş yapar?" desem cevabın ne olur?

Aslen  İran kökenliyim, bizde buna 'ocaklık' denir. Doğuştan spiritüel konularla yetenekli, algısı açık bir çocuktum diyebiliriz. Böyle dünyaya gelmiş olmamı, bu yeteneğimi de 20 küsur senedir insanların hizmetinde kullanıyorum. İyilik adına yanlarında olmaya, 'ışık' olmaya çalışıyorum. Ama soruna gelirsek: İnsanlar etiketlemeyi seviyorlar haklısın ve bir takım genel cevaplar onları rahatlatıyor. Bilinmezden de biraz ürküyorlar belki de.  Benim bu sorulara verecek çok cevabım var çünkü senin de bildiğin üzere sürekli eğitim alıyorum. Merak ettiğim, ilgi duyduğum her konuda mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek gibi bir derdim var. Kendimi ruh bilimci, aile danışmanı, yetişkin/ergen terapisti, cinsel terapist, biyoenerji uzmanı, Acmos Metod uzmanı, hipnoterapist, stres Yönetimi Uzmanı, BBMP Uygulayıcısı, GETAT Uygulayıcısı olarak tanımlayabilirim. Eğitimlerimin bazılarını burada bazılarını da Amerika'da aldım.

- Bundan sonraki kitapların da hazır bildiğim kadarıyla. İpucu almak isterim.

- Bundan sonraki kitapların da hazır bildiğim kadarıyla. İpucu almak isterim.

İkinci ve üçüncü kitaplar hazır. İkinci kişisel gelişim ile alakalı genel bir kitap olacak. Her yerde duyduğumuz ama aslında anlamını bence tam bilmediğimiz konuları anlatmaya çalıştım. Üçüncü ise astroloji kitabı. Çok popülerleşti çok da bilgi kirliliği var. Ben astroloji kitabını herkesin anlayabileceği şekilde hazırlıyorum. Yani kişiler kendi haritalarını kendileri de yorumlayabilsinler, pompalanan korku enerjisine maruz kalmak yerine gökyüzündeki fırsatları da fark edebilsinler istiyorum. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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