Funda Işık: "Bu Kitabı Yazmadım, Sanki Doğurdum"

Spiritüel meselelerle alakalı olanların mutlaka tanışmaları gereken biridir Funda Işık. Benim hayatımdaki yeri de çok özeldir ama sorsanız 'Nedir? Nedendir?' diye, tam cevap veremem. Anlamazsınız beni diye ürkerim. Ancak röportajda da bahsedeceği Acmos Metodu ile sevdiğim kişilerin hayatlarında çok şeyi değiştirdiğine şahit oldum. Önce şaşırdım, inanmakta zorlandım ve sonrasında da teslim oldum. Kısaca deneyimlerini özetle derseniz 'Funda Işık hayatınıza girer ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz..' diyebilirim. Geçen hafta ilk kitabı çıktı.

Sizlere sorum şu:

“Cebinizde aklınızdan geçen tüm soruların cevapları bulunan bir kitap olsa nasıl hissederdiniz?”