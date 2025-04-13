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13 Nisan Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

13 Nisan Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 20:43

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.

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İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi

İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildiği ortaya çıktı. İstanbul’dan başka kentlere gönderilecekler arasında Murat Ongun da bulunuyor.

Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi

Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi

Bakanlık, Gaziantep merkezli Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirketin ürünlerinde “tek tırnaklı” eti tespit edildiğini paylaştı.

Bakanlığın ifşa ettiği şirketin daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden iftar organizasyonları için milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"

Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"

Gazeteci Fuat Uğur ise CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tepki bir çeken bir paylaşım yaptı. Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söyledi.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de D&R’dan “Kitap: En iyi dost” açıklamasıyla Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabını okuduğu bir fotoğrafını paylaştı. Eski bakanın “D&R destek paylaşımı” sosyal medyada da çok konuşuldu.

Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi

Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi

Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışıyla başlayan süreç bir süredir hızlanarak İmralı'nın da dahil olduğu görüşmelere evrildi. İmralı Heyeti'nin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından 'yasal güvence' terimi konuşulmaya başlandı.

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Karadeniz'de 4.6 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Karadeniz'de 4.6 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Karadeniz bölgesinde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Amasya'yı açıkladı. AFAD verilerine göre 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Amasya Taşova olarak belirlendi.

Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı

Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı

Manchester United'da iyi giden bir şey bulmak zor. Teknik direktör değişimleri, puan durumundaki yer, taraftardaki huzursuzluklar... Ama saha içinde bir şeyi ilk sıraya yazarsanız bu kaleci mevkisi olur. Onana'nın hatalı goller koleksiyonuna her hafta yeni bir gol eklenirken Altay Bayındır'a ne zaman sıra geleceği konuşuluyordu.

Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!

Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz gün, Aslıhan Doğan Turan'ın sunuculuğunu üstlendiği yeni YouTube programı 'Karaca ile Beş Çayı'na konuk olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le kızlarının üçünün de adının neden Y harfi ile başladığını açıkladı.

Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi

Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi

Kadıköy’de 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından başlayan dava sürecinde ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Adliye önünde adalet çağrıları yükselirken, davaya yayın yasağı getirildi. 

Sanıkların yaşlarının küçük olması ceza indirimi tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal medya ise adeta ikiye bölündü: Suça sürüklenen çocuklar mı yoksa cezasız kalan failler mi?

Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor

Kiraya İstediği Zammı Yapamayan Ev Sahibi Çözümü Ev Satışında Arıyor

Artan enflasyonda devletin getirdiği %25 sınırı sonrasında, yaşanan gelişmeler kiracılar aleyhine gelişti. TEFE ve TÜFE'ye bağlı kiralar %60 zam oranlarına yaklaştı. %25'in ardından kendini korumaya almak isteyen ev sahipleri sözleşme maddelerinde de kiracı aleyhine kararlara imza attılar. 

Kriz sürerken ev sahipleri de kiracılarına istedikleri artışı yapamamak ve çıkaramamaktan şikayetçiler. Ev sahipleri bu konuda da yeni bir önlem arayışında.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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