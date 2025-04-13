13 Nisan Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.
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İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi
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Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi
Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"
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Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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