Freeze Culture: Modern İnsanların Sessizce Donduğu Yeni Zaman Hastalığı

Freeze culture’ın arka planını tek bir nedene bağlamak kolay değil; çünkü bu hâl aslında bedenin eski savunma sistemleriyle zihnin kendi korkuları, sosyal dünyanın baskıları ve yaşadığımız çağın koşuşturması arasında sıkışmış çok katmanlı bir döngü. Bazen beden, yıllar önceki bir hayatta kalma devresine geri dönüyor; bazen zihnimiz “şimdilik durmak daha güvenli” diye fısıldıyor; bazen de çağın hızı bizi hiç fark ettirmeden felce itiyor.

Sinir sisteminin dorsal vagal devresi uzun süreli stresle devreye girdiğinde beden kendi kendine “enerji tasarrufu” moduna geçiyor. Dışarıdan bakınca gerçek bir tehdit yok ama beden öyleymiş gibi davranıyor. Kişi başlamak istiyor fakat iç mekanizma çoktan frene basmış oluyor. Odak kayıyor, zihnin içindeki düşünceler bulanıklaşıyor. Bu tekrarlandıkça donma bir refleks olmaktan çıkıp neredeyse bedenin alıştığı bir çalışma şekline dönüşüyor.

Psikolojik tarafta tablo daha da dikkat çekici hale geliyor. Her adım atma düşüncesiyle birlikte içsel bir değerlendirme başlıyor: “Risk var mı?” “Görünür olmak güvenli mi?” “Hata yaparsam ne olur?” Başlamak, üretmek, sorumluluk almak… Hepsi sessizce bir tehlike gibi algılanabiliyor. Bu yüzden zamanla; başlamamak bir konfor alanına, erteleme bir başa çıkma yöntemine, hareketsizlik ise adeta kişinin kendi kimlik tanımına dönüşebiliyor.

Toplumsal tarafta ise hepimizin tanıdığı o hızlı ritim devreye giriyor. Sanki herkes bir yerlere yetişmek zorundaymış gibi, ama çoğumuz tam olarak nereye koştuğumuzu bilmeden…. Performans baskısı, rekabet, görünür olma çabası… Hepsi aynı anda yükleniyor. Üstüne bir de sosyal medyanın ışıltılı dünyası ekleniyor; herkes sonuçlarını sergiliyor ama kimse sürecin karışıklığını göstermiyor. Bu da içimize sürekli hafif bir “geri kaldım” duygusu bırakıyor. Donma bazen tembellik değil; sadece yorulmuş bir bedenin ve zihnin “bir dakika dur” deme şekli.

Bu döngü yalnızca bireysel değil; yaşadığımız ortam da bu hâli besliyor. Ailede ya da iş yerinde güvenin düşük, kontrolün yüksek olduğu bir atmosfer varsa kişi risk almamayı öğreniyor. Hata yapmanın tolere edilmediği, beklentilerin belirsiz olduğu yerlerde beden kendiliğinden yavaşlıyor. Dışarıdan bakıldığında “pasiflik” gibi görünen şey aslında sinir sisteminin içten içe verdiği “şimdilik ilerleme, güvenli değil” mesajı. Bazen sessizlik bile bir savunma refleksi hâline gelebiliyor.

Ve tabii ki duygusal boyut… İnsan kendine güvenmediğinde, kendini yetersiz ya da eksik hissettiğinde adım atmak düşündüğünden çok daha ağır bir yük oluyor. Üretmek, görünür olmak, bir işe başlamak… Bunların hepsi görünmez bir tehdit gibi hissedilebiliyor. Böyle anlarda donma, kişinin kendini korumak için seçtiği en sakin savunma yöntemi hâline geliyor. Beden “şimdilik burada kal” diyor.

İşte freeze culture, tüm bu biyolojik, psikolojik, sosyal ve duygusal katmanların birbirine dolanmasıyla ortaya çıkan bir döngü.