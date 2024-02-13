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FOX TV Neden NOW TV Oldu? FOX TV'nin Yeni İsmi 'NOW' Ne Demek?

FOX TV Neden NOW TV Oldu? FOX TV'nin Yeni İsmi 'NOW' Ne Demek?

FOX
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 11:33

FOX TV'nin isim değişikliği başvurusu RTÜK tarafından onaylandı! 12 Şubat tarihinden itibaren FOX TV'nin ismi ve logosu değişti! FOX resmen, NOW oldu. İsim değişikliğinin nedenini merak eden vatandaşlar, 'FOX TV satıldı mı?' sorusunu sormaya başladı. Arama motorlarında, FOX TV'nin sahipleri ve isim değişikliğinin nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, FOX TV neden isim değiştirdi? NOW ne demek? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

FOX TV Satıldı mı? FOX TV Neden NOW Oldu?

FOX TV Satıldı mı? FOX TV Neden NOW Oldu?

İsim değişikliğinin ardından FOX TV'nin The Walt Disney Company tarafından satıldığı da iddia edildi! Fakat bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Kanalın sahibi ve yönetimi aynı kaldı. Yapılan resmi açıklama ile, yayın politikasında da herhangi bir değişiklik olmayacağı kanalın sadece ismi ve logosunun değiştiği duyuruldu. 

Peki, FOX neden NOW oldu? 👇

FOX TV'nin İsmi Neden Değişti?

FOX TV'nin İsmi Neden Değişti?

2019 yılında, The Walt Disney Company, NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirdi. Şirket satın alma sırasında FOX isim hakkını da belli bir süreliğine satın aldı. Sözleşme kapsamında yer alan sürenin dolması nedeniyle, FOX TV'nin ismi NOW TV olarak değişti. 

'Sevdiğiniz FOX Şimdi NOW Oluyor' sloganıyla yeni isim ilk olarak Ana Haber bülteninde canlı bir şekilde duyuruldu. Kanalın yeni ismi NOW, 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren değişti. 

NOW TV resmi internet sitesinde değişikliğin sadece kanalın ismiyle sınırlı olduğu ve yayın politikaları ya da içeriklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

FOX TV'nin ismi ve logosu değişti: NOW TV ile ilgili ilk açıklama The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'den geldi!

FOX TV'nin ismi ve logosu değişti: NOW TV ile ilgili ilk açıklama The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'den geldi!

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, FOX TV'nin isim değişikliğine ilişkin açıklamada bulundu. Soner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Yenilenen ismi NOW ile yayın hayatına devam edecek olan FOX, Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sevilen kanallarından biri. 2007 yılından beri izleyicimizle güven ve samimiyete dayalı ilişkimizi hep koruduk. Sadece ismimizin değiştiği ve FOX'un yeniden markalaşması olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte yayın politikamızı koruyarak, bağlı olduğumuz değerlere sadık kalarak, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerle buluşturmaya aynı şekilde devam edeceğiz.'

FOX TV'nin Yeni İsmi Now Ne Demek? NOW Ne Anlama Geliyor?

FOX TV'nin Yeni İsmi Now Ne Demek? NOW Ne Anlama Geliyor?

FOX TV'nin yeni ismi NOW'un kelime anlamı da pek çok kişi tarafından merak edildi. İngilizce bir kelime olan Now, 'şimdi', 'şu anda' anlamına geliyor.

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