FOX TV Neden NOW TV Oldu? FOX TV'nin Yeni İsmi 'NOW' Ne Demek?
FOX TV Neden NOW TV Oldu? FOX TV'nin Yeni İsmi 'NOW' Ne Demek?
FOX TV'nin isim değişikliği başvurusu RTÜK tarafından onaylandı! 12 Şubat tarihinden itibaren FOX TV'nin ismi ve logosu değişti! FOX resmen, NOW oldu. İsim değişikliğinin nedenini merak eden vatandaşlar, 'FOX TV satıldı mı?' sorusunu sormaya başladı. Arama motorlarında, FOX TV'nin sahipleri ve isim değişikliğinin nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, FOX TV neden isim değiştirdi? NOW ne demek?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
FOX TV Satıldı mı? FOX TV Neden NOW Oldu?
FOX TV'nin İsmi Neden Değişti?
FOX TV'nin ismi ve logosu değişti: NOW TV ile ilgili ilk açıklama The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'den geldi!
FOX TV'nin Yeni İsmi Now Ne Demek? NOW Ne Anlama Geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda