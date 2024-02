FOX TV Neden NOW TV Oldu? FOX TV'nin Yeni İsmi 'NOW' Ne Demek?

2019 yılında, The Walt Disney Company, NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirdi. Şirket satın alma sırasında FOX isim hakkını da belli bir süreliğine satın aldı. Sözleşme kapsamında yer alan sürenin dolması nedeniyle, FOX TV'nin ismi NOW TV olarak değişti.

'Sevdiğiniz FOX Şimdi NOW Oluyor' sloganıyla yeni isim ilk olarak Ana Haber bülteninde canlı bir şekilde duyuruldu. Kanalın yeni ismi NOW, 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren değişti.

NOW TV resmi internet sitesinde değişikliğin sadece kanalın ismiyle sınırlı olduğu ve yayın politikaları ya da içeriklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.