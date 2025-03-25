25 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
25 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.
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19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevi bırakacağı tarihi açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'a tepki yağdı.
Sosyal medyada gündem olan videoların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da bir paylaşımda bulunarak emniyet müdürlerine seslendi: “Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter!”
TP Petrol Dağıtım A.Ş., boykot edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında karar çıktı.
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 94. bölüm fragmanıyla seyirciyi şoke etti.
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında gol sevinci yaşamasının ardından İspanya basınından Marca'ya röportaj verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylığı sırasında "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin, gözaltına alınmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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