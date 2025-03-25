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25 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 20:07

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.

Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Özellikle Ankara'da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir kalabalık sokaklarda gösteriler yapıyor. Gece saatlerinde tırmanan gösterilerde birçok öğrenci gözaltına alındı.

19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Silivri Cezaevi'nde ilk gecesini geçiren Ekrem İmamoğlu, tek başına kalıyor. İlk görüşmesini de tutuklandığı gün avukatı ile gerçekleştirdi ve 2,5 saat sürdü. 

Peki Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin kaldığı Silivri Cezaevi nasıl bir yer? A Haber, 8 yıl önce Silivri Cezaevinin içine girmiş ve görüntüleri yayınlamıştı. 

İşte Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerin de kaldığı Silivri Cezaevi 👇

Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı.

Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı.

Sky Sports'un iddiasına göre 26 yaşındaki oyuncuyla yapılacak sözleşmenin detayları bile ortaya çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevi bırakacağı tarihi açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevi bırakacağı tarihi açıkladı.

Ayrılık açıklamasında bulunan Yavaş, ''İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik'' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberi sonrası herkes tarafından merak edilen Berkay Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, 60 saattir gözaltında olan Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi.

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Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'a tepki yağdı.

Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'a tepki yağdı.

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olan Caner Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu sürecine dair takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar ve George Orwell alıntısıyla duruma tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da bir paylaşımda bulunarak emniyet müdürlerine seslendi: “Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter!”

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da bir paylaşımda bulunarak emniyet müdürlerine seslendi: “Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde vatandaşlar hem sokakta hem sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. 

Polis müdahaleleri ise tartışmaları beraberinde getirirken, şiddet içerikli görüntüler kamuoyunu sarsıyor. Eylemcilere yönelik sert müdahaleler ve emniyet birimlerinin uygulamaları büyük tepki çekti.

TP Petrol Dağıtım A.Ş., boykot edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

TP Petrol Dağıtım A.Ş., boykot edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır” denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında karar çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında karar çıktı.

Oda Tv'nin haberine göre, NOW muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, gazeteci Zeynep Kuray, Agence France-Presse (AFP) muhabiri Yasin Akgül ve İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı tutuklandı.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 94. bölüm fragmanıyla seyirciyi şoke etti.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 94. bölüm fragmanıyla seyirciyi şoke etti.

Yeni bölüm fragmanında bir anda bayılan Kıvılcım hepimizi korkutuyor. Fakat asıl üzücü şey Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesi oluyor. Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesinin nedeni herkesi meraklandırırken o anlara yorum yağdı.

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında gol sevinci yaşamasının ardından İspanya basınından Marca'ya röportaj verdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında gol sevinci yaşamasının ardından İspanya basınından Marca'ya röportaj verdi.

Gazetenin kapağına taşınan röportajda Arda, gelecek planlarından bahsetti, Madrid'de kalacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylığı sırasında "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin, gözaltına alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylığı sırasında "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin, gözaltına alınmıştı.

Avukatı Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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