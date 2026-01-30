onedio
Flörtüne Atacağın O Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.01.2026 - 19:01

Flörtü olanlar buraya! Çünkü bu içerikte sen flörtünü anlatıyorsun biz de sana flörtüne göndereceğin o şarkıyı iletiyoruz. Hazırsak hadi bakalım, başlıyoruz. Flörtünle olan ilişkini, duygularını en içten şekilde anlat biz de o şarkıyı önerelim!

Flörtün sana mesaj attığında ilk hangisini hissediyorsun?

Neden flörtüne şarkı atıyorsun?

Peki sence flörtte ilk adımı kim atmalı?

Her sabah günaydın mesajı atılıyor mu?

Sana göre en etkili flört cümlesi bunlardan hangisi?

Flörtün sana geç cevap verdiğinde ne yaparsın?

Sana göre flört biraz da…

Son olarak flörtte en sevmediğin şey?

Duman – Seni Kendime Sakladım

The Weeknd – Die For You

Sabrina Carpenter – Espresso

Hadise – Prenses

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
