Verdiğin cevaplara göre sen Fleabag dizisinde oynasan sebepsiz yere sürekli mutlu olan karakter olurdun! Bu karakter, dizinin mizahi tonunu belirleyen, her daim gülümseyen ve neşe saçan biri olurdu. Hayatın acımasız gerçeklerine karşı bile mizah anlayışını koruyan, her daim esprili ve patavatsız bir karakteri canlandırırdın. 😂 Bulunduğu her ortamda, ne kadar rahatsız edici veya stresli olursa olsun, senin karakterin her zaman bir şaka bulur ve atmosferi hafifletirdi. Bu, onun en belirgin ve sevilen özelliklerinden biri olurdu. Ancak, her ne kadar genellikle eğlenceli ve ciddiyetsiz bir karakter olarak görülsen de, bazen beklenmedik bir ciddiyetle doğruyu dobra bir şekilde de söylerdin. 🤔 Bu anlar, karakterinin sadece bir komedyen olmadığını, aynı zamanda derin düşüncelere sahip bir birey olduğunu gösterir. Canlandırdığın karakter, kesinlikle aptal olmazdı. Aksine, karakterinin ciddiyetsizliği, aslında hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasının bir yolu olurdu. 😇 Senin karakterin, hayatın zorluklarına karşı mizahı bir kalkan olarak kullanır ve bu da seni izleyiciler için son derece çekici ve sevimli kılardı. Ee ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 😎👇