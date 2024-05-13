Fleabag Dizisinde Oynasan Nasıl Bir Karakter Olurdun?
Fleabag Dizisinde Oynasan Nasıl Bir Karakter Olurdun?
Hepimiz dizi karakterlerini kendimizle bağdaştırmış, dizideki durumlarda nasıl davranacağımızı hayal etmişizdir. Fleabag bu açıdan herkesin kendini bulabildiği bir dizi. 😍 Peki sen Fleabag dizisinde oynasan, nasıl bir karakteri canlandırırdın? Öğrenmek istersen, haydi testeee! 🥳👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Öncelikle, Fleabag dizisini izledin mi ve beğendin mi?
3. Hiç, aşık olmaman gereken birine aşık oldun?
4. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanıyorlar?
5. İstemediğim bir ortama girmek zorunda kaldığında nasıl davranırsın?
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6. Sence senin auran hangi renge sahip?
7. Sana karşı hoş olmayan ama oldukça komik bir şaka yapıldığını düşün. Bu şakayı yapan kişiye nasıl tepki verirsin?
8. Dizide, bu dizi karakterlerinden hangisiyle birlikte oynamak isterdin?
9. Bu evcil hayvanlardan birini almak istesen, hangisini seçerdin?
10. Son olarak, seni hangi insan tipi çileden çıkartır?
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Sürekli Ağlayan Bahtsız Karakter!
Sebepsiz Yere Sürekli Mutlu Olan Karakter!
Çekici ve Güçlü Kadın Karakter!
Zeki Ama Yalnız Kadın Karakter!
Belayı Sürekli Kendine Çeken Karakter!
Sözü Dinlenmeyen Zeki Karakter!
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