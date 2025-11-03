Fiyatı 50 TL'ye İnince Markete Akın Ettiler

İstanbul Beylikdüzü’nde bir zincir market 1-10 Kasım tarihleri arasında indirim yaptı. İndirim yapıldığını duyan vatandaşlar markete akın etti. Kilosu 150 TL’den satılan hamsi markette 50 TL’ye indirildi. Vatandaşlar fiyatlara şaşırırken markette uzun kuyruklar oluşturdu.

Alper Musa isimli vatandaş, 'Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım' diye konuştu.