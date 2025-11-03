onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fiyatı 50 TL'ye İnince Markete Akın Ettiler

Fiyatı 50 TL'ye İnince Markete Akın Ettiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 11:25

İstanbul Beylikdüzü’nde bir zincir market indirim uygulamaya başladı. İndirimi duyan vatandaşlar markete akın etti. Tezgahta kilosu 100-150 TL’den satılan hamsinin kilosunu 50 liraya indiren markette uzun kuyruklar oluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamsinin kilosu 50 TL oldu, markete akın ettiler.

Hamsinin kilosu 50 TL oldu, markete akın ettiler.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir zincir market 1-10 Kasım tarihleri arasında indirim yaptı. İndirim yapıldığını duyan vatandaşlar markete akın etti. Kilosu 150 TL’den satılan hamsi markette 50 TL’ye indirildi. Vatandaşlar fiyatlara şaşırırken markette uzun kuyruklar oluşturdu.

Alper Musa isimli vatandaş, 'Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım' diye konuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın