Fiyatı 50 TL'ye İnince Markete Akın Ettiler
İstanbul Beylikdüzü’nde bir zincir market indirim uygulamaya başladı. İndirimi duyan vatandaşlar markete akın etti. Tezgahta kilosu 100-150 TL’den satılan hamsinin kilosunu 50 liraya indiren markette uzun kuyruklar oluştu.
Hamsinin kilosu 50 TL oldu, markete akın ettiler.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
