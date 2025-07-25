Fincandan, Tadım Tekniğine… Kahveyi Gerçekten Seven Herkesin Bilmesi Gereken 7 Tadım Detayı

Kahvede “asidite” denince çoğu kişi yüzünü buruşturuyor, çünkü akla limon gibi sert bir ekşilik geliyor. Ama asidite, kahvenin sıkıcı ve düz bir tat yerine canlı ve katmanlı bir lezzet sunmasını sağlar. Mesela narenciye, elma ya da böğürtlen gibi meyvemsi bir tat alıyorsan bu asiditenin yüksek olduğunu gösterir.