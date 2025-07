Fincandan, Tadım Tekniğine… Kahveyi Gerçekten Seven Herkesin Bilmesi Gereken 7 Tadım Detayı

Bir yudum kahve içtikten sonra damağında nasıl bir his kaldığına dikkat et! İşte bu, kahvenin 'gövdesi'yle ilgili. Gövde, kahvenin ağızda bıraktığı yoğunluk ve dokuyu ifade eder. Bazı kahveler su gibi akıp giderken, bazıları damağında kadifemsi, hatta neredeyse çikolata kıvamında bir his bırakır.