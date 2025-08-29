onedio
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
29.08.2025 - 14:30 Son Güncelleme: 29.08.2025 - 14:52

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli oldu:

Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart , Brann.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve hangi torbada yer alacağı netlik kazandı.

Sarı-lacivertlilerAvrupa Ligi lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Aston Villa - İçeride

Dinamo Zagreb - Deplasmanda

Ferencvaros - İçeride

Viktoria Plzen - Deplasmanda

Nice - İçeride

FCSB - Deplasmanda 

Stuttgart - İçeride

Brann - Dışarıda

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
