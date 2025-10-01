onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Nice Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe OGC Nice Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe Nice Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe OGC Nice Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 19:20

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında evinde OGC Nice'i ağırlayacak. Sarı lacivertli takım, sezonun açılış maçında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelmişti. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe OGC Nice karşılaşması ise büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçeliler, Avrupa sahnesinde büyük bir atılım yapmanın hayaliyle sahaya çıkacak.

Peki Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Nice hangi kanalda, şifresiz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe OGC Nice Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe OGC Nice Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe OGC Nice maçı 2 Ekim Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe Nice maçı, Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in düdüğüyle başlayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde Nice'yi Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertli takım, sezonun ilk maçında Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyeti kapatmak ve yoluna üç puanla devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Nice Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Nice Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Nice maçı saat 19.45'te başlayacak. Sarı lacivertli takım, Nice karşısına Kadıköy'de çıkacak ve ilk düdük 19.45'te çalınacak. 

Fenerbahçe Nice maçı 2 Ekim saat 19.45'te sarı lacivertli taraftarların desteğiyle başlayacak.

Fenerbahçe Nice Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe Nice Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe Nice maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe maçı, şifresiz ve naklen TRT 1 ekranlarında olacak. 

Taraftarlar, hem televizyon ekranlarından hem de TRT 1'in canlı yayınlarından bu karşılaşmayı takip edebilir.

TRT 1 Canlı İzle

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın