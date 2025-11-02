onedio
Fatih Sultan Mehmet'in Vefat Haberi, Venedik'te Elçilerce Hangi İfadeyle Duyurulmuştur?

Fatih Sultan Mehmet'in Vefat Haberi, Venedik'te Elçilerce Hangi İfadeyle Duyurulmuştur?

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 22:39
02.11.2025 - 22:39

Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez 300 bin TL değerinde bir soru soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını merak ediyor!

Peki yarışmacıya sorulan 'Fatih Sultan Mehmet'in Vefatı Venedik'te Nasıl Duyuruldu?' sorusunun cevabı nedir?

Fatih Sultan Mehmet'in vefat haberi, Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle duyurulmuştur?

Fatih Sultan Mehmet'in vefat haberi, Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle duyurulmuştur?

A: Türklerin Babası son nefesini verdi

B: Kontantinopolis Fatihi gitti

C: Büyük Kartal öldü

D: Doğu'nun Kralı göçtü

Doğru Cevap: C, yani Büyük Kartal öldü

'Büyük Kartal öldü' ifadesi, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünü bildirmek için Venedik elçisi tarafından kullanılan bir cümledir.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
