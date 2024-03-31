Farklı Kültürleri Yakından Tanıyalım: Dünya Mutfağından 10 Efsanevi Yemek Tarifi ve Hikayesi
Farklı Kültürleri Yakından Tanıyalım: Dünya Mutfağından 10 Efsanevi Yemek Tarifi ve Hikayesi
Dünya mutfağından tadına doyamadığımız birçok yemek tarifi bulunuyor. Bu içeriğimizde sizi bu tariflerin hikayeleriyle tanıştırıyoruz!
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1. İtalya’dan Spaghetti Carbonara…
2. Japonya’dan Sushi…
3. ABD’den hamburger…
4. İspanya’dan Paella…
5. Macaristan’dan Goulash…
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6. Yunanistan’dan Mouassaka…
7. İngiltere’den Fish and Chips…
8. Çin’den Pekin Ördeği…
9. Hindistan’dan Samsa…
10. Belçika’dan patates kızartması…
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