Farklı Kültürleri Yakından Tanıyalım: Dünya Mutfağından 10 Efsanevi Yemek Tarifi ve Hikayesi

Bizim pek de yabancı olmadığımız bir lezzetle geldik! Patlıcan, kıyma ve beşamel gibi soslarla yapılıyor. Bu yemeğin kökeni ise Osmanlı’ya dayanıyor. Osmanlı’nın etkisinde kalınarak bölgede yapılan yemek, zamanla popülerleşti.