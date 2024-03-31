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Farklı Kültürleri Yakından Tanıyalım: Dünya Mutfağından 10 Efsanevi Yemek Tarifi ve Hikayesi

etiket Farklı Kültürleri Yakından Tanıyalım: Dünya Mutfağından 10 Efsanevi Yemek Tarifi ve Hikayesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 22:01

Dünya mutfağından tadına doyamadığımız birçok yemek tarifi bulunuyor. Bu içeriğimizde sizi bu tariflerin hikayeleriyle tanıştırıyoruz!

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1. İtalya’dan Spaghetti Carbonara…

Spaghetti Carbonara’nın geçmişi II. Dünya Savaşı sırasına dayanıyor. Savaş sırasında Amerikan askerleri aracılığıyla bu yemek popüler oldu. Anlatılana göre Amerikan askerleri İtalyan halkının kullandığı malzemelerle yemek yapmayı öğrendiğinde bu leziz makarna dünyaya açılmış oldu.

2. Japonya’dan Sushi…

Sushi’nin kökenleri balıkların pirinç içinde fermantasyonu ile bağlantılı bir Japon geleneğine dayanıyor. Modern anlamda Sushi ise 1600’lerin ortalarında Tokyo’da ortaya çıktı. Sushi zamanla popüler oldu ve farklı versiyonları da çıkarak bize gerçek lezzeti tattırdı.

3. ABD’den hamburger…

Hamburgerin kökeni hakkında çok fazla şehir efsanesi bulunuyor. Ama bunlardan en yaygını, 19. yüzyılın sonlarında Alman göçmenlerin getirdiği “Hamburg-style steak” et yemeğinin zamanla hamburgere dönüştüğüdür.

4. İspanya’dan Paella…

Paella yemeği çiftçilere dayanıyor. Çiftçilerin çoğunlukta olduğu bir sahil kasabasında her türlü malzeme karıştırılarak bu yemek yapılıyordu. Bu malzemeler tabii ki kasabada bulunan deniz ürünleriydi.

5. Macaristan’dan Goulash…

Macar mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan Goulash, Macar halkının at sırtında yaptığı taşınabilir yemeklere dayanıyor. Bu yemek genellikle dana eti, soğan, biber ve paprika gibi malzemelerle yapılıyor.

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6. Yunanistan’dan Mouassaka…

Bizim pek de yabancı olmadığımız bir lezzetle geldik! Patlıcan, kıyma ve beşamel gibi soslarla yapılıyor. Bu yemeğin kökeni ise Osmanlı’ya dayanıyor. Osmanlı’nın etkisinde kalınarak bölgede yapılan yemek, zamanla popülerleşti.

7. İngiltere’den Fish and Chips…

İngiliz mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemeklerden biri de Fish and Chips. Bu yemeğin kökeni 19. yüzyıla dayanıyor. İngiltere’nin sahil kasabasında ortaya çıkan yemek, balık ve patates kızartmasından oluşuyor ve gerçekten çok seviliyor!

8. Çin’den Pekin Ördeği…

Pekin ördeğinin tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. İlk olarak imparatorluğun saraylarında ortaya çıkan bu yemek, daha sonra ilk olarak Pekin’deki özel restoranlarda, ardından da dünyada ünlü oldu.

9. Hindistan’dan Samsa…

İlk olarak Orta Asya’da ortaya çıkan samsa, 14. yüzyılda Hint mutfağına girdi. Her ne kadar atıştırmalık olarak görülse de aslında Hint mutfağında önemli ve büyük bir yere sahip.

10. Belçika’dan patates kızartması…

Birçok kişi patates kızartmasının Fransızlara ait olduğunu düşünür ama aslında temelleri Belçika’ya dayanır. I. Dünya Savaşı sırasında patates kızartması Belçika’dan ABD’ye taşındı. Patates kızartamsının ketçap ve mayonezle yenmesi de ABD ile yolları kesişince oldu.

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