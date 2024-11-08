Falda Yarasa Görmek Ne Anlama Gelir? Size Bir İyi Bir Kötü Haberimiz Var!

Falında yarasa çıkan kişi yeni kişilerle tanışabilir. Bu kimseler fal sahibine faydalı olacak kişiler olabilir. Eğer fal sahibi bekarsa ve falında yarasa çıktıysa; yakın zamanda bir eş adayının ailesiyle, özellikle de annesi ile tartışacak demektir. Eğer fal sahibi geçtiğimiz günlerde partneri ile kavga ya da tartışma yaşadıysa bu kez de ayrılığa hazır olmalıdır.

Gördüğünüz gibi yarasa farklı anlamlara gelebilir. Bu yüzden görülerin detaylarına odaklanmak bir hayli önemlidir. Kanatları açık bir yarasa ile ters duran bir yarasa farklı anlamlar taşıyor olabilir. Bunların ne anlama geldiğini gelin, birlikte öğrenelim 👇