Falda Salyangoz Görmek Ne Anlama Gelir? Sağlığınıza Dikkat Etme Zamanı!

Falda salyangoz kafası görmek, fal sahibinin hastalıklardan kurtulacağına ve şifa bulacağına işarettir. Fal sahibinin hastalığı ciddi bir hastalık olabileceği gibi hafif bir rahatsızlık da olabilir. Sorun ne kadar büyük olursa olsun, güçlü bir şifa enerjisi sizi saracak. Haliyle kötü günler geride kalacak ve gücünüzü toplayacak, hastalıklardan kurtulacaksınız.

Bedensel ve ruhsal anlamda güçlü bir iyileşme ve yenilenme sürecine giriyorsunuz. Resmen içinizdeki şifa enerjisi yüzünüze yansıyacak. Eskisinden çok daha iyi, mutlu ve güçlü görüneceksiniz.